F-16V: cómo son los aviones de combate que EE. UU. envió a Taiwán ante la presión militar de China

Después de años de retrasos, este viernes 2 de octubre llegaron a Taiwán las primeras dos aeronaves de combate F-16V Block 70 de un lote de 66 unidades adquiridas a EE. UU. en el 2019, según medios de comunicación de Estados Unidos.

Estas aeronaves buscan fortalecer la defensa aérea taiwanesa y responder a la creciente presión militar de China.

Casi una semana después de que Trump se reuniera con el presidente chino Xi Jinping, en la capital estadounidense, aterrizaron los aviones. Sin embargo, el arribo de los F-16V ocurre en un momento de incertidumbre en Taiwán sobre el compromiso del gobierno de Donald Trump de seguir suministrando armas a Taipéi, a pesar de que Washington ha reiterado que su política no ha cambiado.

Por otra parte, el ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, mencionó ante la prensa en el Parlamento de Taipéi: “Por supuesto, no habremos entregado solo estos dos para fin de año”. Aunque no dio más detalles, sí confirmó que llegarán más aeronaves antes de que acabe el 2026.

En el 2019, Estados Unidos aprobó el programa de adquisición “Fénix de la Paz Volando”, que implicó una compra de US$ 8 mil millones a Lockheed Martin. Además, el acuerdo tiene como objetivo aumentar la flota taiwanesa de F-16 más de 200 aviones. Sin embargo, varios problemas técnicos, incluidas fallas de software, han provocado retrasos en el cronograma original, que preveía el comienzo de las entregas en el 2023.

Según informaron medios internacionales, aún quedan 63 aeronaves por entregar, ya que los F-16V Block 70 siguen en producción en Estados Unidos. Sin embargo, algunas ya entraron en la fase de entrega. Las primeras dos aeronaves despegaron de Texas el 17 de agosto. Después de casi mes y medio en Hawái para inspecciones y preparaciones, volaron a Guam el jueves y llegaron a Taiwán al día siguiente.

Los F-16V están equipados con sistemas de aviónica, armamento y radar de última generación, diseñados para enfrentar a la fuerza aérea china, incluidos los cazas furtivos J-20. A pesar de esto, Washington se ha negado a proporcionar a Taiwán sus plataformas más avanzadas, como el F-22 o el F-35. Un programa paralelo para modernizar los F-16 existentes en la isla concluyó en el 2023.

Cómo son los F-16V

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