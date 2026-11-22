El Gobierno de Colombia, encabezado por Abelardo de la Espriella, pidió a X, la red social de Elon Musk, que suspenda la cuenta del expresidente Gustavo Petro por una posible incitación a la violencia.

“El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) hizo una solicitud de suspensión de la cuenta @petrogustavo por posible incitación a la violencia. La carta fue enviada hoy, 22 de noviembre, al Equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de la Red Social X”, señaló esa cartera en un comunicado.

Según el MinTIC, la solicitud se basa en una publicación del 21 de noviembre. “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo (de la Espriella como presidente) ya”, escribió Petro.

La publicación incluye un video de un discurso de Petro durante una manifestación en Cali. “‘Abelardo, renuncie ya’ tiene que volverse la consigna de la mayoría del pueblo de Colombia […] lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”, afirmó el exmandatario.

El MinTIC afirmó que, con sus declaraciones, Petro está “desconociendo que el presidente de la República fue elegido democráticamente el 21 de junio de 2026”. El ministerio añadió que De la Espriella asumió el cargo el 7 de agosto.

“Por todo esto, MinTIC solicitó expresamente a X ‘la suspensión de la cuenta @petrogustavo’. Pues considera que esa red social no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando las instituciones del Estado colombiano”, expresó esa cartera.

MINTIC SOLICITÓ A X SUSPENDER LA CUENTA @petrogustavo https://t.co/fZl3vFsDcV — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) November 22, 2026

Congresistas del Pacto Histórico, el partido de Petro, criticaron la petición del Gobierno. La representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán calificó de “persecución” la solicitud del ministerio.

“Esto es totalmente antidemocrático. Es inexplicable que sigan nutriendo una estrategia para destripar a la izquierda, tal como lo prometieron en campaña. A este Gobierno le hago el llamado a dejar la censura y dejar de atentar en contra de la izquierda y contra la democracia”, añadió en X Beltrán, conocida como Lalis.

La representante a la Cámara Isabel Vera, del Pacto Histórico, dijo que Colombia está “frente a un gobierno autoritario, que desde sus primeros días atentó contra la libertad de prensa”.

Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya. https://t.co/JOTXKk1Vdg — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 21, 2026

“Hoy, sintiéndose respaldado por la dictadura del algoritmo, busca vulnerar la autonomía de quienes opinan. A los demócratas les pido rechazar esto”, añadió la congresista.