“Habrán noticias fantásticas” lo que se sabe del anuncio que Bukele hará sobre la IA en la educación de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha llamado la atención recientemente luego de escribir en la red social X que tiene preparado "noticias fantásticas" para su país en materia de Educación.

Todo se originó el pasado 29 de agosto en el podcast MTS, donde se mencionó que El Salvador brindó de la herramienta de inteligencia artificial Grok a sus escuelas.

En la publicación del post se pronunció Elon Musk, fundador de xAI, y dijo que su herramienta de IA, Grok, brinda educación en El Salvador.

Nayib Bukele respondió al comentario del fundador de SpaceX y dueño de X, al decir que "habrán algunas noticias fantásticas" sobre el tema de la IA en El Salvador la otra semana.

El podcast hablaba en general del impacto de la Inteligencia Artificial en los servicios públicos a nivel mundial.

Jen Kha, socia directiva de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, participó en el podcast y mencionó el caso de El Salvador y Corea del Sur, que implementan herramientas de IA en temas como educación y salud.

FULL INTERVIEW: Jen Kha says El Salvador gave every school free Grok and is deploying AI doctors. She says countries nobody expects are now outpacing America on adoption while America fights over data centers.@jkhamehl is a managing partner and head of global partnerships at… https://t.co/UOornlEnPW pic.twitter.com/SY9cVCksn6 — MTS (@MTSlive) August 29, 2026

"El Salvador dio Grok gratis a todas las escuelas y está desplegando médicos de IA", dijo Kha.

Fue el pasado 11 de diciembre de 2025 cuando Nayib Bukele anunció una alianza con xAI para la implementación de un sistema de tutoría basada en la herramienta Grok en más de 5 mil escuelas públicas.

And we’ll have some great news on this in a week. https://t.co/0FXHzqPk6a — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 30, 2026

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