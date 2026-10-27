Internacional
“Hagámoslo el estado 51”: qué dijo Trump sobre Venezuela y de poner un gobernador en lugar de presidente
Trump propuso que Venezuela sea el estado 51 de EE. UU. y que sus ciudadanos elijan un gobernador en lugar de un presidente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Corpus Christi, Texas, donde propuso que Venezuela se convierta en el estado 51. (Foto Prensa Libre: EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este martes 27 octubre en un mitin en Corpus Christi, Texas que Venezuela se convierta en el estado 51 del país norteamericano y que sus ciudadanos elijan a un gobernador en lugar de un presidente.
Medios internacionales como EFE informaron que la declaración se dio en el marco de una jornada enfocada en los nuevos vínculos bilaterales, donde el mandatario tenía previsto visitar un buque con crudo venezolano junto al secretario de Estado, Marco Rubio.
Esta propuesta coincide con el reciente acuerdo petrolero que otorga a la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep) participación en 17 yacimientos de Venezuela, un país donde las relaciones con Washington se han estrechado tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar. En este pacto, el Pentágono cuenta con un 35% de participación en la matriz de la compañía.
Reformas institucionales y ruta hacia elecciones
Paralelo a la cooperación económica, el Departamento de Estado respalda un plan de reformas judiciales y electorales para los próximos meses en territorio venezolano.
Según la hoja de ruta establecida, una vez concretados estos cambios institucionales, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, deberá declarar vacante la presidencia para abrir un período de seis meses que permita convocar a elecciones generales, las cuales podrían llevarse a cabo en 2027.