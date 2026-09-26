Huracán Polo categoría 4: cuál es su trayectoria por México y cómo llegarían sus lluvias a Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México informa que el centro del huracán Polo, de categoría 4, se localiza este 26 de septiembre a 540 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Según los meteorólogos, el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora, rachas de 280 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noreste a 17 kilómetros por hora.

En la actualización de las 2.57 horas, el SMN pronostica intervalos de chubascos, de cinco a 25 milímetros de lluvia, en Baja California.

Polo, degradado a categoría 4 tras permanecer más de 48 horas con la máxima intensidad, amenaza con un doble impacto en el noreste de México y con extender sus lluvias hasta Estados Unidos.

Los científicos mexicanos descartaron que su coincidencia con otros ciclones en el Pacífico pueda generar lo que se denomina un “superhuracán”.

México prevé que Polo toque tierra el lunes 28 de septiembre en la zona central de Baja California, posiblemente como huracán de categoría 1 o 2, y que después avance hacia el golfo de California para alcanzar Sonora el 29 de septiembre, convertido en tormenta tropical.

Actualización del #Huracán #Polo que continúa como categoría 4 en la escala #SaffirSimpson. Se encuentra a 540 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/zyFJgndJb6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2026

Aunque perdió fuerza, Polo acumuló más de 48 horas en categoría 5, con lo que superó marcas anteriores de permanencia con esa intensidad en el Pacífico oriental, según explicó el coordinador general del SMN, Fabián Vásquez Romaña.

Además, se ha convertido en el segundo fenómeno más intenso por presión mínima, solo por detrás de Patricia, en el 2015; el tercero por viento máximo sostenido, por encima de John (2024), Kenna (2002) y Otis (2024); y ha presentado la tercera intensificación más rápida, detrás de Patricia y Otis.

Vásquez explicó que Odalys, otro huracán activo en el Pacífico, aportará humedad y vapor de agua que Polo incorporará a su circulación, lo que favorecerá lluvias intensas y podría extenderlas hasta Nuevo México, en Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas mantienen activos 554 refugios temporales en Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, mientras despliegan personal y equipos en las zonas que podrían resultar afectadas.