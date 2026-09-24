Persiste riesgo de lluvias y oleajes: Así avanza el huracán Polo en México tras bajar a categoría 4

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado sobre el paso del huracán Polo en las costas del Pacífico mexicano, el cual se ha debilitado a categoría 4 de la escala Saffir-Simpson.

A pesar de bajar de categoría, las autoridades advirtieron que Polo mantendrá vientos máximos de hasta 250 kilómetros por hora, así como lluvias intensas y oleajes de hasta ocho metros en el occidente de México.

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El centro del huracán, de acuerdo al SMN, se encuentra a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, en Colima, y a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Polo avanza hacia el oeste-noroeste de México a una velocidad de 17 kilómetros por hora.

Polo había recuperado durante la madrugada la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora, tras experimentar fluctuaciones de intensidad durante las últimas horas mientras se desplaza frente a las costas del suroeste mexicano.

El SMN pronosticó lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el oeste, sur y costa de Jalisco, así como en Colima y zonas de Michoacán, además de precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur y costa de Nayarit y el oeste de Guerrero.

Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones podrían provocar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Además, se esperan vientos sostenidos de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con rachas de hasta 110 kilómetros por hora, en las costas de Michoacán, mientras que en Jalisco y Colima las rachas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y en Guerrero los 60 kilómetros por hora.

El oleaje podría alcanzar entre seis y ocho metros de altura en las costas de Michoacán y entre cuatro y seis metros en las de Jalisco, Colima y Guerrero.

Tanto el SMN como el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

También permanece una zona de vigilancia desde el oeste de Manzanillo hasta Playa Pérula, Jalisco.

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