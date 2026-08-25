Incendio en Texas arrasa 50 mil acres: ¿qué daños se reportan y dónde hay evacuaciones?

Un enorme incendio forestal en una zona rural de Texas ha provocado evacuaciones y ha destruido al menos 50 mil acres, informaron las autoridades este 25 de agosto.

Según ABC News, el incendio comenzó el lunes cerca de Fort Worth, específicamente en el área de Ross, en el condado de Palo Pinto, y se fortaleció debido al viento.

El incendio forma parte de otros siniestros que se han producido en el oeste y noroeste de EE. UU. Según ABC News, este reciente incendio comenzó justo después de que los cuerpos de socorro avanzaran en el control de otro registrado en Reno.

"Los bomberos están priorizando la seguridad de las personas y la protección de las estructuras, al tiempo que trabajan para establecer líneas de contención donde las condiciones lo permiten de forma segura", señaló el Servicio Forestal de Texas este martes.

CBS News afirmó que el incendio en Ross está controlado apenas en un 5%, por lo que se ordenó la evacuación inmediata de las personas de áreas aledañas.

El incendio en Ross comenzó alrededor de las 15 horas del lunes y, en un principio, según el Distrito de Servicios de Emergencia del condado de Palo Pinto, se preveía que 25 acres resultarían afectados.

TEXAS BLAZE 🔥: Massive flames and thick smoke consume the skies over Palo Pinto County as the Ross Fire expands. Video captured from nearby Lone Camp highlights the destructive blaze tearing across the region Monday, which has now exploded to 50,000 acres with just 5%… pic.twitter.com/asCt7FlYht — FOX Weather (@foxweather) August 25, 2026

Debido al incendio, CBS News informó que las carreteras afectadas son la autopista US 180, entre la FM 4 Sur y la FM 919. También se estableció una restricción temporal de vuelo.

El medio explicó, además, que el norte de Texas se ha visto más afectado por los incendios forestales debido a factores como la vegetación seca, la falta de lluvia y los vientos fuertes.

🔥 EXPLODING IN SIZE: This timelapse video from FOX Weather Exclusive Storm Tracker Mark Sudduth shows just how quickly the Ross Fire in Texas started to intensify. As of Tuesday morning, the fire has engulfed 50,000 acres with just 5% containment. Stay with FOX Weather for the… pic.twitter.com/ip0RcBfBKH — FOX Weather (@foxweather) August 25, 2026

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