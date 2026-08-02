Incendios en Washington: qué está pasando y por qué miles de personas fueron evacuadas

Miles de personas fueron evacuadas y al menos 600 viviendas, negocios y otros edificios fueron destruidos este fin de semana por los incendios forestales que arrasan el condado de Spokane, en el estado de Washington.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró el estado de emergencia y prohibió todas las quemas, mientras más de cuatro mil bomberos combaten hasta 12 incendios activos.

Benjamín Cossel, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dijo a NBC News que las autoridades trabajan para determinar el alcance total de los daños, que abarcan una superficie aproximada de 5,390 acres.

Telemundo informó que los incendios en Spokane se combaten desde tres frentes: Old Trails, Fairview y Autumn Lane.

Según Infobae, el incendio de Old Trails se originó cerca del mediodía del 1 de agosto por la quema de pasto y arbustos.

El fuego ha arrasado más de 21 kilómetros cuadrados en los alrededores de Spokane, la segunda ciudad más grande del estado de Washington, y forma parte de la decena de incendios que afectan el oeste de Estados Unidos.

FIRE UPDATE: Terrifying scenes are unfolding in Spokane as a wildfire rages dangerously close to a softball field. The wildfire situation has rapidly escalated, with multiple fires now burning across the Spokane area. #WAwx pic.twitter.com/KcHPevOiqw — WeatherNation (@WeatherNation) August 2, 2026

Aunque este domingo se confirmó la destrucción de infraestructura, las autoridades aún no han precisado cuántas de las edificaciones afectadas son viviendas u otro tipo de inmuebles.

La alcaldesa de Spokane, Lisa Brown, informó que la evacuación no se limitó a las zonas residenciales. También fueron desalojadas las plantas de tratamiento de agua, una planta de energía a partir de residuos y el hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos.

Miles de familias fueron evacuadas y los cortes generalizados de energía dejaron sin electricidad a miles de residentes.

De acuerdo con Stacey McClain, de la División de Manejo de Emergencias del estado de Washington, unos 60 mil usuarios quedaron sin suministro eléctrico.

Over 600 structures have been lost across three fires as firefighters work to put out the Spokane, Washington Area Fires burning in Spokane County .

The Old Trails Fire burning in northwest Spokane, the Fairview Fire burning in Mead and the Autumn Lane Fire burning near Nine… pic.twitter.com/ILYQK0U9cH — Justa_Guy (@Justa_Guy907) August 2, 2026

Los bomberos trabajan para controlar los incendios y serán reforzados por equipos procedentes de otras zonas que se sumarán a las labores de extinción.

Aunque las condiciones meteorológicas mejoraron este 2 de agosto, el riesgo de incendios continúa siendo elevado y se prevé que empeoren la calidad del aire y la presencia de humo.

El noroeste del Pacífico afronta su peor temporada de incendios en más de 30 años, debido a una combinación de sequía histórica, baja humedad e intensas ráfagas de viento.

Los Equipos de Gestión de Incendios de California asumieron el mando de las operaciones durante la noche del 1 de agosto. Esa agencia se especializa en el manejo de incendios complejos en la interfaz urbano-forestal.

I know there's a lot going on...



But please, PLEASE pray for my friends in Spokane WA.



Entire neighborhoods have been completely destroyed in the wildfires out there, over 600 buildings are totally gone.



This is really really bad. pic.twitter.com/EzQHH2mS02 — Matt Van Swol (@mattvanswol) August 2, 2026

Las autoridades informaron que las zonas de evacuación permanecerán cerradas hasta que se determine que es seguro el regreso de los residentes.

Excavadoras y helicópteros continúan combatiendo, por décimo día consecutivo, un incendio en los pastizales situados entre Idaho y Oregon, una región con explotaciones ganaderas y campos agrícolas.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió alertas por la mala calidad del aire en el este de Washington, el este de Oregon, el oeste y centro de Idaho y el oeste de Montana.

Además, mantiene una alerta roja por riesgo de incendios en Utah, Montana y Nebraska, así como avisos por calor extremo en Arizona, California, Nevada y Montana.