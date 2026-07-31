“Estamos atrapadas aquí, sin poder volver a casa”: la desesperación de los miles de migrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y España por Ceuta

Sin lugar a donde ir, sin comida y divagando por las calles.

Así se encontraban en la mañana de este viernes cientos de migrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta, en el norte de África, en una de las peores crisis migratorias en el territorio de la Unión Europea en años.

Las autoridades españolas informan que, en los últimos días, unas 50.000 personas cruzaron nadando o saltando vallas al lado español de la frontera.

La gran mayoría terminaron regresando voluntariamente, reportó el Ministerio del Interior de España. El panorama que encontraron en Ceuta era completamente desolador.

“Esto no es para nada bueno, no es divertido tampoco”, le dijo un migrante que estaba regresando a Marruecos a la agencia Reuters.

“La gente se está muriendo aquí. Si no has venido aún, no vengas, te lo ruego, por favor. No lo hagas”.

Otro migrante relató que quedó atrapado en medio de una estampida mientras cruzaba y temió por su vida.

Al menos 57 personas murieron por ahogamiento intentando llegar, según informan las autoridades.

La llegada repentina de multitudes de migrantes dejó a Ceuta, una ciudad de poco más de 80.000 habitantes, colapsada.

La prensa local reportó que los comercios amanecieron cerrados, los servicios de salud estaban desbordados y un amplio despliegue de militares y policías estaba tratando de controlar la conflictividad social.

En las imágenes se veía a cientos y cientos de personas amontonándose sobre las rocas frente al mar y divagando entre militares españoles.

“Nunca vi algo así de grande”

Al estar ubicada en una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África, Ceuta suele recibir migrantes irregulares, pero hace años no se registraba una situación similar.

“Esto no tiene precedentes, nunca vi algo así de grande”, le dice a BBC Mundo un hombre que vive en el centro de Marruecos y decidió conservar el anonimato.

Explica que muchos jóvenes marroquíes se ven motivados a cruzar la frontera, porque creen que tendrían un mejor futuro en Europa. “Tienen la idea de ir a España, empezar a trabajar y enviar dinero para ayudar a sus familias. Sienten que tienen esa responsabilidad”.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, responsabilizó a “las mafias que trafican con personas” de la situación.

El hombre que habló con BBC Mundo dice, por su parte, que el fenómeno se vio magnificado luego de que circularan en televisión imágenes de grandes grupos de personas que habían logrado cruzar.

“Personas de diferentes partes de Marruecos intentaron acercarse a la frontera para ver si podían hacer lo mismo”, agrega.

Aunque vive a cientos de kilómetros de la frontera, el hombre reporta que esta crisis migratoria y la respuesta del gobierno marroquí está en todas sus conversaciones.

“En las casas, las cafeterías, el mercado, todos hablan con molestia hacia el gobierno por el desempleo, la economía, el costo de vida y cómo está manejando la crisis”.

AFP vía Getty Images En medio del cruce masivo de personas por la frontera, se reportaron incendios y riñas.

“Estamos atrapadas aquí, sin poder volver a casa”

Ante la magnitud de lo ocurrido el jueves, las autoridades marroquíes reforzaron la seguridad y se desplegaron para evitar que los migrantes llegaran hasta los pasos fronterizos.

En algunos casos, usaron incluso cañones de agua para repeler a los migrantes que aún esperaban cruzar.

Un bus y al menos siete carros quedaron calcinados del lado marroquí en una vía que conducía a la frontera, luego de enfrentamientos entre los migrantes y la fuerza pública.

“Llegué tarde”, le dijo a Reuters un hombre de 32 años llamado Brahim que no pudo cruzar.

Fatima, una mujer de Tetuán, afirmó mientras estaba sentada junto a sus dos hijas aún del lado marroquí relató que su esposo se había ido nadando a Ceuta y las había dejado allí.

“Esperaba que pudiéramos cruzar como familia, pero mi esposo se despertó temprano y fue primero, nadando”.

“Pensé que podría cruzar a pie por la frontera. Pero estamos atrapadas aquí, sin poder regresar a casa”, agregó.

BBC

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