La renuncia del secretario del Ejército se suma a una serie de salidas en la cúpula militar de EE. UU.

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, es el último alto mando militar que ha dimitido o ha sido destituido durante el mandato del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Driscoll, quien se desempeñó como secretario del Ejército desde febrero de 2025, presentó su renuncia el lunes tras repetidos enfrentamientos con Hegseth, incluso por el despido de altos generales por parte de este último.

Su dimisión se produce tras la salida de varios altos mandos militares en los últimos meses, muchas de ellas sin explicación oficial, en medio de una purga en curso de la cúpula militar. Además, coincide con el séptimo mes de la guerra en Irán.

Estas son algunas de las dimisiones militares de mayor rango durante el mandato de Hegseth.

Secretario del Ejército Dan Driscoll, agosto

El exoficial del Ejército y veterano de la guerra de Irak fue confirmado como secretario del Ejército en febrero de 2025 con planes para priorizar la preparación de las tropas y la modernización en una era de tecnología militar en rápida evolución, incluidos los drones y la inteligencia artificial.

Sin embargo, tuvo roces con Hegseth tanto en el ámbito profesional como personal, en parte debido a la creencia de Hegseth de que Driscoll no había sido lo suficientemente respetuoso, según personas cercanas a su relación. Estas personas, al igual que otras citadas en este artículo, hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato para tratar un tema delicado.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre el motivo de la salida de Driscoll, pero afirmó que había sido “muy eficaz a la hora de impulsar la agenda del presidente Trump para hacer que Estados Unidos vuelva a ser fuerte”.

“El Ejército de Estados Unidos es más poderoso que nunca gracias a su trabajo junto al Comandante en Jefe y el Secretario de Guerra”, declaró la portavoz Anna Kelly en un comunicado el martes. El Pentágono no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada durante la noche.

Army Secretary Dan Driscoll is the latest top military leader to have left or been ousted under the tenure of Defense Secretary Pete Hegseth.



Here are some of the other most senior military departures under Hegseth: https://t.co/JGAopT2pyS — The Washington Post (@washingtonpost) September 1, 2026

General del Ejército Christopher Donahue, junio

El comandante del Ejército al mando de las fuerzas en Europa y África anunció que dimitiría en junio.

La decisión se produjo después de que Hegseth se negara rotundamente a prolongar su carrera, según informó The Washington Post.

Como comandante de la unidad de élite Delta Force, Donahue desempeñó un papel clave en la dirección de las operaciones contra el Estado Islámico en Irak y Siria. Posteriormente, dirigió las Fuerzas Especiales en Afganistán.

Secretario de la Marina John Phelan, abril

El multimillonario secretario de la Marina fue destituido abruptamente en abril tras 13 meses en el cargo, luego de repetidos enfrentamientos con Hegseth y el subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, sobre la construcción naval y otros asuntos.

Phelan había irritado a Hegseth al llevar algunos asuntos directamente al presidente Donald Trump debido a su estrecha relación, según informaron dos funcionarios estadounidenses a The Washington Post en aquel momento. Fue reemplazado por Hung Cao, quien se desempeña como secretario interino de la Marina.

General del Ejército Randy George, abril

En abril, se le pidió al máximo responsable del Ejército que se jubilara, más de un año antes de que finalizara su mandato de cuatro años como miembro del Estado Mayor Conjunto.

Su renuncia fue anunciada en un breve comunicado en redes sociales por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. En el comunicado, se le agradecían sus “décadas de servicio a nuestra nación”, pero no se especificaba el motivo de su partida.

En agosto, The Post informó que, días antes de que George fuera destituido, el general Christopher LaNeve, quien ahora aspira a reemplazarlo, le aconsejó detener la investigación militar sobre un sobrevuelo no autorizado de un helicóptero sobre la propiedad del músico Kid Rock en Tennessee. George y los oficiales del Ejército se negaron a comentar sobre el informe.

En ese momento, otros dos funcionarios fueron destituidos, entre ellos el general David Hodne, quien se había convertido en jefe del Comando de Entrenamiento y Transformación del servicio en octubre, y el general de división William Green Jr., jefe de los capellanes del Ejército.

Prior to his resignation Monday, Army Secretary Dan Driscoll brought his concerns about the future of the Army under Defense Secretary Pete Hegseth directly to President Trump, during a closed-door meeting last week at the White House, four people familiar with the conversation… pic.twitter.com/D8gvJkIIif — OSINTdefender (@sentdefender) September 1, 2026

Almirante de la Armada Alvin Holsey, octubre

Holsey era el máximo oficial militar a cargo de las operaciones en Centroamérica y Sudamérica cuando se anunció que abandonaría su cargo, que normalmente dura tres años, antes de lo previsto.

Hegseth no reveló el motivo de su partida, pero agradeció a Holsey por sus “décadas de servicio” y anunció que Holsey se jubilaría.

El anuncio se produjo en medio de un aumento de la actividad militar estadounidense en la región y de ataques mortales contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes. Meses después, Estados Unidos llevó a cabo una incursión al amanecer para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y extraditarlo a Estados Unidos para que enfrentara cargos por narcotráfico.

General de la Fuerza Aérea David Allvin, agosto de 2025

La Fuerza Aérea anunció en agosto de 2025 que el jefe del Estado Mayor, el general David Allvin, se retiraría a la mitad de su mandato de cuatro años.

En aquel momento, se le informó a Allvin que se le pediría que se jubilara, según declaró a The Post una persona familiarizada con el asunto.

General del Ejército Charles Q. Brown Jr., febrero de 2025

El jefe del Estado Mayor Conjunto fue destituido en febrero de 2025, aproximadamente 16 meses después de haber iniciado un mandato de cuatro años. Trump anunció que reemplazaría al general de la Fuerza Aérea Charles Q. Brown Jr. con el entonces teniente general Dan Caine. Brown, piloto y comandante veterano, fue nominado por Trump durante su primer mandato y ascendido al máximo cargo militar por el presidente Joe Biden en 2023.

En un comunicado emitido en aquel momento, Hegseth anunció que destituiría a otros cinco oficiales de alto rango, entre ellos la almirante Lisa Franchetti, la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de operaciones navales, y el general James Slife, un alto oficial de la Fuerza Aérea.

“Bajo la presidencia de Trump, estamos implementando un nuevo liderazgo que centrará a nuestras fuerzas armadas en su misión principal de disuadir, combatir y ganar guerras”, afirmó.