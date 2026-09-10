Los cuatro estados de EE. UU. demandados por dar matrículas universitarias a indocumentados

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves nuevas demandas contra Hawái, Washington DC, Arkansas y Utah por sus políticas de matrícula universitaria para estudiantes en situación irregular.

Esto eleva a 25 los litigios impulsados por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, contra este tipo de beneficios.

Las demandas cuestionan leyes de esas cuatro jurisdicciones que permiten a estudiantes indocumentados acceder a las tarifas de matrícula reservadas para residentes y, en algunos casos, a becas y ayudas financieras.

"No habrá más casos en los que se coloque a los inmigrantes ilegales por encima de los ciudadanos estadounidenses bajo la supervisión de este Departamento de Justicia", afirmó el fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr. en un comunicado.

El funcionario añadió que el Gobierno ya demandó a todos los estados que mantienen leyes o regulaciones que conceden matrícula estatal a inmigrantes en situación irregular.

La ofensiva ya logró fallos favorables al Gobierno en Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska, Illinois y Kansas, según el Departamento de Justicia, mientras que siguen pendientes demandas contra otras jurisdicciones, entre ellas California, Nueva York, Maryland, Colorado, Minnesota y Virginia.

Las nuevas acciones se producen un día después de que un tribunal federal de Kansas declarara inconstitucional una ley que permitía a estudiantes indocumentados pagar matrícula como residentes.

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