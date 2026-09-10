Los cuatro estados de EE. UU. demandados por dar matrículas universitarias a indocumentados

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Los cuatro estados de EE. UU. demandados por dar matrículas universitarias a indocumentados

Cuatro estados de EE. UU. fueron demandados por sus políticas universitarias que permiten a indocumentados acceder a matrículas, becas y ayudas financieras.

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Estudiantes universitarios

FOTO ILUSTRATIVA. Cuatro estados de EE. UU. fueron demandados por sus políticas universitarias en favor de estudiantes indocumentados. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves nuevas demandas contra Hawái, Washington DC, Arkansas y Utah por sus políticas de matrícula universitaria para estudiantes en situación irregular.

Esto eleva a 25 los litigios impulsados por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, contra este tipo de beneficios.

Las demandas cuestionan leyes de esas cuatro jurisdicciones que permiten a estudiantes indocumentados acceder a las tarifas de matrícula reservadas para residentes y, en algunos casos, a becas y ayudas financieras.

"No habrá más casos en los que se coloque a los inmigrantes ilegales por encima de los ciudadanos estadounidenses bajo la supervisión de este Departamento de Justicia", afirmó el fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr. en un comunicado.

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El funcionario añadió que el Gobierno ya demandó a todos los estados que mantienen leyes o regulaciones que conceden matrícula estatal a inmigrantes en situación irregular.

La ofensiva ya logró fallos favorables al Gobierno en Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska, Illinois y Kansas, según el Departamento de Justicia, mientras que siguen pendientes demandas contra otras jurisdicciones, entre ellas California, Nueva York, Maryland, Colorado, Minnesota y Virginia.

Las nuevas acciones se producen un día después de que un tribunal federal de Kansas declarara inconstitucional una ley que permitía a estudiantes indocumentados pagar matrícula como residentes.

Lea también: ¿Universitarios indocumentados serán vetados? la norma aprobada para las universidades de Florida

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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