¿Universitarios indocumentados serán vetados? la norma aprobada para las universidades de Florida

Este 3 de septiembre la entidad que se encarga de dirigir las universidades públicas del estado de Florida ha aprobado una norma que impedirá a los estudiantes indocumentados matricularse a partir del 2027.

Según esta nueva normativa que fue incorporada en el reglamento de admisiones, las universidades que no hayan admitido a todos los solicitantes calificados en los dos años anteriores no podrán aceptar "a personas que estén de forma ilegal en EE. UU.".

Según el Higher Ed Immigration Portal, aproximadamente 60 mil 65 estudiantes indocumentados asisten actualmente a universidades públicas de Florida.

El sistema público de educación superior de Florida está integrado por 12 universidades y la medida apunta a aquellas que rechazan a solicitantes cualificados por falta de plazas, entre ellas la Universidad de Florida y la Universidad de Florida Central, las dos con mayor demanda.

El veto no incluye a quienes ya estudian en estas universidades, quienes podrán terminar sus estudios, y no incluye las universidades privadas.

La junta había aprobado la propuesta el 25 de junio, con el respaldo público del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y la sometió a un periodo de alegaciones.

La votación definitiva se celebró en la Universidad Florida Gulf Coast, donde ocho personas intervinieron en el turno de comentarios públicos, todas para pedir que se rechazara.

La restricción se suma a otra de la Junta de Educación del estado, que en junio pasado adoptó una medida equivalente para los 28 colegios universitarios públicos y los programas de educación de adultos.

Florida ya había suprimido en 2025 una matrícula reducida para los estudiantes indocumentados.

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Florida aprobó una norma que impedirá a estudiantes indocumentados matricularse desde 2027 en determinadas universidades públicas del estado. La medida no afectará a quienes ya cursan sus estudios y no aplica a instituciones privadas.



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