Suben a diez las muertes por la bacteria “come carne” en EE. UU.: qué estados reportan más casos

Los últimos datos publicados por las autoridades sanitarias de EE. UU. confirman diez muertes por la bacteria Vibrio vulnificus, conocida popularmente como "la bacteria come carne", en lo que va de 2026.

Las muertes por esta bacteria se concentran en dos estados: Luisiana, que confirmó seis decesos, y Florida, donde se registran cuatro, de acuerdo con los datos de los departamentos de Salud de ambas zonas.

En el caso de Luisiana, se contabilizan 15 casos, de los cuales 14 ocurrieron por la exposición de heridas abiertas al agua de mar.

La cifra supera ya el promedio de diez casos y una muerte al año que el estado registró durante la última década.

Por otro lado, Florida suma un total de 20 casos y cuatro fallecimientos. Estos se registraron en las áreas de Palm Beach, Marion, Bay y Broward.

Otros estados que registran casos de la bacteria "come carne" son Misisipi, que contabiliza tres casos y ningún fallecido.

DYK warm seawater can be home to Vibrio bacteria? Vibrio can cause serious skin infections and even contaminate your favorite seafood! Play it safe: protect your skin from cuts & scrapes in seawater and fully cook all seafood + shellfish. Learn more:https://t.co/laFARCQDfy pic.twitter.com/QwwGjFv54r — California Department of Public Health (@CAPublicHealth) August 28, 2026

Las autoridades sanitarias piden precaución al sumergirse en el mar con heridas abiertas o al comer mariscos crudos, en especial ostras, ya que los casos aumentan de mayo a octubre, cuando el agua está más cálida.

"Cerca de una de cada cinco personas con una infección por Vibrio vulnificus muere, a veces un día o dos después de enfermarse", advirtió el Departamento de Salud de Luisiana en un comunicado.

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