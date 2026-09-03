Internacional
Suben a diez las muertes por la bacteria “come carne” en EE. UU.: qué estados reportan más casos
Las autoridades sanitarias de EE. UU. confirmaron diez muertes por la bacteria "come carne" en lo que va del 2026.
FOTO ILUSTRATIVA. Las autoridades de EE. UU. advierten que el fenómeno del Niño podría favorecer el desarrollo de la bacteria "come carne". (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)
Los últimos datos publicados por las autoridades sanitarias de EE. UU. confirman diez muertes por la bacteria Vibrio vulnificus, conocida popularmente como "la bacteria come carne", en lo que va de 2026.
Las muertes por esta bacteria se concentran en dos estados: Luisiana, que confirmó seis decesos, y Florida, donde se registran cuatro, de acuerdo con los datos de los departamentos de Salud de ambas zonas.
En el caso de Luisiana, se contabilizan 15 casos, de los cuales 14 ocurrieron por la exposición de heridas abiertas al agua de mar.
La cifra supera ya el promedio de diez casos y una muerte al año que el estado registró durante la última década.
Por otro lado, Florida suma un total de 20 casos y cuatro fallecimientos. Estos se registraron en las áreas de Palm Beach, Marion, Bay y Broward.
Otros estados que registran casos de la bacteria "come carne" son Misisipi, que contabiliza tres casos y ningún fallecido.
Las autoridades sanitarias piden precaución al sumergirse en el mar con heridas abiertas o al comer mariscos crudos, en especial ostras, ya que los casos aumentan de mayo a octubre, cuando el agua está más cálida.
"Cerca de una de cada cinco personas con una infección por Vibrio vulnificus muere, a veces un día o dos después de enfermarse", advirtió el Departamento de Salud de Luisiana en un comunicado.
Lea también: Por qué el fenómeno de “El Niño” favorecería las infecciones de la bacteria “come carne” en EE. UU.