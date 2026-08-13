Por qué el fenómeno de “El Niño” favorecería las infecciones de la bacteria “come carne” en EE. UU.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos advirtieron que, debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño, podría desarrollarse con mayor rapidez la bacteria Vibrio vulnificus, que ha generado infecciones graves e incluso fallecimientos.

Aunque aún no hay pruebas suficientes de que exista una relación directa entre la bacteria y los cambios climáticos, las autoridades afirman que durante este verano puede haber un aumento inusual de las infecciones graves asociadas a esta.

De acuerdo con información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el fenómeno de El Niño se fortalecerá y existe un 81% de posibilidades de que entre en la categoría de "muy fuerte" entre octubre y diciembre.

El Centro de Predicción Climática (CPC) aseguró que este fenómeno modificará los aspectos ambientales de las costas.

La información se complementa con los registros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que señalan un aumento de la bacteria Vibrio vulnificus en el golfo de México durante mayo.

Expertos consultados por medios como Newsweek y la BBC advierten que los cambios en la temperatura y la salinidad del agua, generados por los constantes cambios climáticos, favorecen el desarrollo de la bacteria, conocida popularmente como la "bacteria come carne".

A la bacteria se le conoce como "come carne" o carnívora porque una infección en la sangre produce lesiones en la piel con ampollas, además de síntomas como fiebre, escalofríos, presión baja, diarrea acuosa, cólicos estomacales, náuseas y vómitos.

"Las personas con infecciones graves pueden requerir cuidados intensivos o la amputación de extremidades. Cerca de una de cada cinco personas con una infección por Vibrio vulnificus muere, a veces un día o dos después de enfermarse", advirtió el Departamento de Salud de Luisiana en un comunicado.

Cada año se reportan entre 150 y 200 infecciones por esta bacteria en el país, en especial en los estados próximos al golfo de México, según los CDC.

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