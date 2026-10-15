Los signos vitales de la Tierra alertan sobre un cambio climático que podría ser irreversible

Cada semana de este verano y en lo que va del otoño se han reportado temperaturas récord o tormentas históricas: julio fue el mes más caluroso jamás registrado en el territorio continental de Estados Unidos. Solo en California, las temperaturas de los últimos cuatro días superaron los 100 grados Fahrenheit, la racha más larga de este tipo registrada; y, debido a un fenómeno de El Niño sin precedentes, los últimos cinco huracanes del Pacífico han alcanzado nuevos máximos de intensidad y duración.

Ahora, el séptimo informe anual sobre el estado del clima, publicado el miércoles en BioScience, confirma con datos lo que se ha percibido durante el 2026: un clima peligroso e impredecible ya está aquí. El estudio evaluó las cifras más recientes disponibles de 16 indicadores principales del cambio climático, como los niveles de carbono atmosférico, la variación de la temperatura oceánica y la superficie de terreno quemada por incendios.

“Creo que existe una posibilidad real de que alguien que hoy tiene 30 años vea cambios importantes asociados con puntos de inflexión climáticos durante su vida”, dijo William J. Ripple, profesor de ecología en la Universidad Estatal de Oregón y autor principal del nuevo estudio.

Aun así, hay motivos para tener esperanza de encontrar soluciones. El informe también propone herramientas que, de aplicarse a gran escala, podrían modificar la trayectoria del clima. Asimismo, destaca los avances logrados gracias a las tecnologías energéticas de bajas emisiones, lo que sugiere que el planeta podría haber entrado en una “Era de la Electricidad” a medida que aumenta la inversión en estos recursos.

Los indicadores que preocupan a los científicos

En el 2026, los tres gases de efecto invernadero con mayor impacto —dióxido de carbono, metano y óxido nitroso— alcanzaron niveles récord, según el informe. El primero de ellos se genera principalmente por la quema de combustibles fósiles y, a medida que la población sigue creciendo (a escala mundial, aumenta en aproximadamente 1.3 millones de personas por semana), también lo hace el uso de petróleo, gas y carbón. El consumo total de combustibles fósiles creció un 0.9% en el 2025, y las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía superaron las 41 gigatoneladas por primera vez, según el nuevo estudio.

El aumento de la población también implica una mayor demanda de alimentos, y la producción de carne per cápita se encuentra en máximos históricos. Las poblaciones de ganado, que generan enormes cantidades de metano, crecen en aproximadamente 700,000 cabezas por semana.

Mientras tanto, en las tierras no destinadas a la cría de ganado, los bosques siguen ardiendo. En el 2025, 10.8 millones de hectáreas fueron destruidas por incendios, la tercera cifra más alta registrada. Este es uno de los muchos factores que contribuyen a lo que los autores del estudio describen como un creciente desequilibrio energético en la Tierra, donde el planeta irradia más energía a la atmósfera y, al mismo tiempo, tiene menos capacidad para absorberla.

Una de las consecuencias es que los océanos tienen que absorber más energía que antes, lo que provoca que el espesor de los glaciares y la masa de hielo polar alcancen mínimos históricos, según señala también el informe. Este hielo se está derritiendo, elevando el nivel del mar a máximos históricos, y los océanos de todo el planeta se están calentando. Esto, a su vez, explica en gran medida por qué se prevé que el fenómeno de El Niño de este año sea tan devastador.

Este tipo de dinámica de retroalimentación es una conclusión clave del informe: existen fuerzas que aceleran el cambio climático y podrían empujar al planeta más allá de un punto de no retorno.

Ripple añadió: “Me preocupan especialmente las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, la selva amazónica y el posible debilitamiento de la circulación del océano Atlántico... Lo preocupante de los puntos de inflexión es que puede que no nos demos cuenta de que los hemos cruzado hasta que sea demasiado tarde para revertir los cambios”.

“En este informe utilizan muchos indicadores valiosos”, afirmó Meg Mills-Novoa, directora del Laboratorio de Futuros Climáticos de la Universidad de Columbia Británica, quien no participó en el estudio.

“Pero lo que más me impactó fue lo que está sucediendo con la masa de hielo. Son señales muy claras no solo de cambio climático, sino de un cambio climático irreversible”.

Las energías renovables ofrecen esperanza

No todas las tendencias son inamovibles. Por primera vez en más de un siglo, en el 2025 las energías renovables superaron al carbón como fuente de energía mundial, y los costos de las nuevas fuentes de energía renovable siguen disminuyendo. El informe señala que la proporción de autos nuevos vendidos que son eléctricos continuó creciendo y alcanzó nuevos récords. En general, alrededor del 43% de la electricidad mundial provino de fuentes bajas en carbono en el 2025.

Los científicos que participaron en la elaboración del estudio describieron estos cambios como el inicio de una “Era de la Electricidad”. A pesar del creciente uso de combustibles fósiles, se está reduciendo la brecha entre la demanda de energía proveniente de combustibles fósiles y la de energías renovables.

“Lo que realmente debemos considerar, y lo que me entusiasma enormemente, es la adaptación que logre la descarbonización, teniendo en cuenta también los impactos”, afirmó Mills-Novoa. Señaló los paneles solares que se están instalando en amplios tramos de los canales de riego de California, “lo que evita parte de la evaporación del agua de esos canales y, al mismo tiempo, produce energía renovable”.

Los autores del informe sugieren otras alternativas. Por ejemplo, los manglares nuevos o restaurados pueden proteger las costas contra las marejadas ciclónicas y, además, actuar como importantes sumideros de carbono; los sistemas de energía solar distribuida pueden ayudar a mantener el suministro eléctrico durante las tormentas y reducir la dependencia de combustibles que emiten carbono.

“Contamos con muchas de las herramientas necesarias para abordar el cambio climático”, dijo Ripple, “pero no las estamos utilizando con la suficiente rapidez”.