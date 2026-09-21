Los US$1.4 mil millones de Trump en criptomonedas complican la batalla del sector por nuevas reglas

La industria de las criptomonedas observó con sombrío presentimiento cómo su proyecto de ley histórico fracasaba estrepitosamente en el Senado el martes. Las primeras críticas recayeron sobre los demócratas, ninguno de los cuales votó a favor de su aprobación.

Pero algunos de los propios partidarios de la industria señalaron a otro lado: al presidente Donald Trump y a los aproximadamente US$1.4 mil millones en ingresos que generó con sus inversiones en criptomonedas el año pasado.

Ahora, el sector se enfrenta a la otra cara de su alianza con Trump: esta le reportó importantes victorias en Washington, pero las propias transacciones de criptomonedas del presidente se convirtieron en un obstáculo para que algunos de esos logros se plasmaran en ley.

Las criptomonedas invirtieron cientos de millones de dólares intentando reformar Washington, apostando a que una Casa Blanca y un Congreso más favorables finalmente les brindarían el respaldo legal que habían buscado durante una década. En muchos sentidos, la apuesta funcionó.

La administración Trump desmanteló gran parte del marco regulatorio contra el que las empresas de criptomonedas habían luchado bajo la presidencia de Joe Biden, los reguladores comenzaron a redactar normas más favorables y Trump promulgó una legislación histórica sobre las stablecoins.

El fracaso de la Ley de Claridad

Se suponía que la Ley de Claridad sería el mayor logro. En esencia, el proyecto de ley buscaba resolver una cuestión que ha preocupado al mundo de las criptomonedas durante años: quién regula qué. Habría dividido la responsabilidad entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), y habría establecido normas para las bolsas, los corredores y otras empresas que operan en el mercado. Para las empresas de activos digitales, esto significaba un marco legal más claro para operar en Estados Unidos, en lugar de tener que resolver cada caso individualmente con los reguladores.

Entonces, los negocios de Trump se convirtieron en parte del problema percibido. Varias personas en la industria ahora dicen que sus vínculos financieros con las criptomonedas contribuyeron a que un proyecto de ley que ya era difícil de aprobar se volviera aún más complicado.

“El fracaso de Clarity empieza y termina con Donald Trump”, afirmó Justin Slaughter, asesor sénior de Paradigm, una firma de inversión en criptomonedas y tecnología financiera. La criptomoneda que se lanzó días antes de su investidura “fue el primer paso hacia este fracaso”, añadió.

Trump presiona al Congreso para aprobar la Ley Clarity, mientras bancos y empresas cripto chocan por las reglas para las stablecoins y el riesgo de fuga de depósitos. https://t.co/ocIgCRkHeF — Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) September 14, 2026

Desde el colapso de FTX, las criptomonedas han dedicado años a intentar desviar la atención de Washington de las controversias del sector hacia la tecnología y las normas que la rigen. Pero después de que su aliado político más poderoso lanzara una lucrativa criptomoneda emergente y se convirtiera en uno de los mayores beneficiarios de las criptomonedas, al tiempo que defendía las leyes y regulaciones que rigen el sector, sus oponentes en Washington aprovecharon esos vínculos.

Un voto a favor de Clarity es un voto “para bendecir la corrupción de Donald Trump”, dijo la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren en declaraciones a los periodistas antes de la votación del martes.

Trump ha negado sistemáticamente que los intereses comerciales de su familia entren en conflicto con sus deberes como presidente. Ha presentado su apoyo a las criptomonedas como parte de una iniciativa más amplia para convertir a Estados Unidos en el líder mundial de activos digitales y evitar que el sector pierda terreno frente a China.

“La única culpa aquí recae en los demócratas, que siguen anteponiendo estúpidos juegos políticos a lo que es mejor para la tecnología y la innovación estadounidenses”, dijo un portavoz de la Casa Blanca en un comunicado.

Los Trump planean vender sus criptomonedas por mil millones; crearán colapso: The Sun



El negocio de criptomonedas de la familia presidencial ha generado cuestionamientos por los posibles conflictos de interés que implicahttps://t.co/1NsPy1Wc1N — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) September 17, 2026

Una alianza que se vuelve incómoda

Los ejecutivos del sector de las criptomonedas se convirtieron en rostros habituales en la Casa Blanca de Trump, posando junto al presidente en reuniones y eventos de la industria. El sector también siguió intentando ganarse el apoyo de los demócratas, pero esos encuentros rara vez se dieron con el mismo telón de fondo ni la misma visibilidad que en la Casa Blanca.

“Esto se ha convertido en un tema partidista cuando no tenía por qué serlo”, dijo Carlos Domingo, director ejecutivo de Securitize.

Cory Klippsten, director ejecutivo de Swan Bitcoin, afirmó que la disputa sobre los problemas éticos de Trump “contribuyó a convertir la mayor prioridad legislativa de las criptomonedas en una batalla política que no podían ganar”.

Nic Carter, socio de la firma de inversión en criptomonedas Castle Island Ventures, tenía una opinión similar.

“Trump complicó innecesariamente todo este proceso al involucrarse a sí mismo y a su familia en el mundo de las criptomonedas, algo que muchos vimos venir desde el principio, incluyéndome a mí”, afirmó. Carter se ha descrito a sí mismo como votante y partidario de Trump, pero también ha sido un crítico acérrimo de World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas cofundada por Trump y su familia.

Si bien gran parte del debate inicial sobre el proyecto de ley se centró en puntos técnicos clave, como si empresas como las plataformas de intercambio pueden pagar rendimientos sobre las tenencias de stablecoins de los usuarios, las discusiones éticas terminaron por desviar la conversación por completo de esas cuestiones.

Los republicanos hicieron un último intento por superar el estancamiento con restricciones más estrictas sobre las tenencias de criptomonedas de los funcionarios electos, incluyendo disposiciones que podrían obligar a Trump a desinvertir en participaciones significativas o a depositarlas en un fideicomiso ciego, pero los demócratas no se convencieron.

“En mi opinión, el proyecto de ley se centró en la ética y no tuvo nada que ver con la estructura del mercado”, declaró Arjun Sethi, codirector ejecutivo de Payward, la empresa matriz de la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken. “No se trata de proteger a los ciudadanos ni a los activos estadounidenses”.

Marine Le Pen sobre Trump e Irán:



“Todavía necesitaríamos saber qué quería hacer allí. Porque por ahora, todavía no sabemos qué quería hacer.



Claramente no ha logrado sus objetivos de guerra y está incendiando todo el planeta.



Hoy nos encontramos en una situación en la que… pic.twitter.com/I5JMOvAZ3e — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 17, 2026

Otros desacuerdos

Hubo muchos otros desacuerdos. Los bancos se opusieron a las recompensas con criptomonedas estables, argumentando que corrían el riesgo de desviar depósitos del sistema bancario. Otra controversia giró en torno a la protección de los desarrolladores de software cuando su código se utiliza para actividades delictivas. Estos temas seguían siendo polémicos cuando el proyecto de ley llegó al pleno.

Austin Campbell, director de la consultora Zero Knowledge Group, afirmó que la disputa sobre el rendimiento de las criptomonedas estables y algunas preocupaciones residuales de los organismos encargados de hacer cumplir la ley “fueron suficientes para que el proyecto de ley fracasara”.

Las criptomonedas subieron el viernes, ya que los inversores dejaron atrás las dificultades derivadas de la Ley de Claridad.

Algunos republicanos insisten en que el proyecto de ley aún no está descartado, aunque su regreso al Senado es complicado. Mientras tanto, los reguladores no se quedan de brazos cruzados. El jueves, la SEC autorizó a las plataformas que cumplan los requisitos a negociar versiones tokenizadas de acciones estadounidenses, impulsando un plan que podría transformar la estructura tradicional del mercado.

Sin embargo, este tipo de medidas regulatorias son menos duraderas que la legislación y pueden ser revisadas por futuras administraciones.

Millones todavía disponibles para influir en elecciones

Aún queda mucho dinero por gastar. Desde el 2024, Fairshake y sus filiales han gastado US$206 millones para influir en las elecciones federales, según los registros de la Comisión Federal Electoral. A finales de julio, contaban con US$123 millones en efectivo.

La pregunta ahora es dónde invertirá el sector: si en intentar recuperar el apoyo de los demócratas o en derrotar a los legisladores a los que culpa del fracaso de Clarity.

“Votar en contra de la legislación tan preciada por la industria semanas antes de las elecciones es un juego peligroso, dada la eficacia de los grupos de presión y donantes de criptomonedas en elecciones anteriores”, advirtió Anthony Pompliano, director ejecutivo de ProCap Acquisition Corp.