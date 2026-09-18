Diésel llega a US$8.35 por galón en California y analistas advierten que los precios podrían subir más

Los analistas predicen que los efectos de la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán están a punto de intensificarse, provocando fuertes aumentos en los precios de la gasolina y el diésel. Y a pesar de las garantías del gobierno de Trump, podría estar a punto de comenzar una nueva fase de la guerra, potencialmente aún más perjudicial para la economía.

El precio promedio nacional de la gasolina regular se situó en US$4.44 el jueves, según la AAA, con un rango que osciló entre US$6.09 en California y US$3.92 en Indiana. Este precio aún se encuentra por debajo del récord nacional histórico de US$5.02 registrado en junio del 2022.

Sin embargo, el diésel, que influye considerablemente en los precios del transporte y la venta al público, ha seguido alcanzando máximos históricos, con un promedio nacional de US$6.40 el jueves. En California, el precio promedio del diésel es de US$8.35.

Los daños al oleoducto saudí

Los daños sufridos la semana pasada por el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, junto con los continuos ataques a la infraestructura petrolera y la disputa por el control de una vía fluvial clave, amenazan con convertir lo que había sido una crisis naviera en una interrupción más amplia del suministro de petróleo.

El oleoducto de 745 millas es la principal alternativa terrestre de Arabia Saudita al estrecho de Ormuz, que conecta los yacimientos petrolíferos orientales con las terminales de exportación del mar Rojo.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró el martes que el oleoducto volvería a estar operativo en cuestión de días, y la Casa Blanca ha destacado la reanudación del tráfico de buques cisterna a través del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, los analistas que revisaron las imágenes de los daños en el oleoducto anticipan una interrupción mucho más prolongada, lo que probablemente resultará en precios elevados para los consumidores mucho después de las elecciones de mitad de mandato. Además, las organizaciones de seguimiento marítimo afirman que está llegando mucho menos petróleo al estrecho de Ormuz de lo que afirma la administración Trump.

Andrew Lipow, consultor que asesora a clientes sobre la protección y reparación de infraestructuras petroleras, afirmó que las fotos del oleoducto “muestran una cantidad significativa de daños” y que es probable que las reparaciones “tarden uno o dos meses”.

“Tendrán que reemplazar las tuberías, las válvulas y todo el sistema eléctrico”, dijo.

“No es como si pudieras ir a Costco y comprar esas cosas ya hechas”.

Los ataques con drones contra una de ellas, que comenzaron el jueves pasado, fueron ampliamente difundidos, y las imágenes de alta resolución recopiladas por Vantor el domingo mostraron daños extensos y significativos.

Al menos otra estación de bombeo, ubicada a unos 210 kilómetros al este de la primera, también sufrió daños por esas fechas, según un análisis de imágenes realizado por The Post. Una columna de humo oscuro, tan grande que podía verse desde el espacio, se elevaba desde el lado oeste de la estación en una imagen satelital de Planet del 10 de septiembre.

🟢La escalada en Oriente Medio vuelve a disparar el petróleo



El barril Brent superó este miércoles los 100 dólares por primera vez desde julio, impulsado por una nueva ola de ataques contra buques e instalaciones petroleras en Oriente Medio. Estados Unidos atacó cinco petroleros… pic.twitter.com/XslBqRNkf1 — DW Español (@dw_espanol) September 10, 2026

Analistas anticipan nuevas alzas

Debido a la escasez de petróleo crudo y a los daños que las guerras en Oriente Medio y Ucrania han infligido a las refinerías que lo transforman en diésel y gasolina, los analistas de mercado advierten que los automovilistas están a punto de sufrir nuevas subidas de precios.

Tom Kloza, asesor jefe de energía de Gulf Oil, predijo en X que el miércoles se producirían “aumentos asombrosos en los precios de la gasolina y el diésel en las gasolineras”.

“Los márgenes de los combustibles aún no se han ajustado a los aumentos mayoristas anteriores”, escribió. “Estén atentos a los enormes incrementos, especialmente en los estados de la región de los Grandes Lagos y las Montañas Rocosas”.

“Abróchense los cinturones”, escribió el miércoles por la mañana Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de la plataforma de seguimiento de precios GasBuddy.

“Se prevé que la gasolina y el diésel experimenten un fuerte repunte en las próximas 48 horas, especialmente en algunas zonas del interior del país”.

Los precios de la gasolina también están subiendo con especial rapidez en los estados clave del Medio Oeste, donde el aumento de los precios del crudo se ha visto agravado por un apagón en la refinería de ExxonMobil en Joliet, cerca de Chicago, que normalmente produce 11 millones de galones de gasolina y diésel al día y es un proveedor crucial para la región.

A primera hora de la tarde del miércoles, según el seguimiento de datos en tiempo real realizado por De Haan, el precio del galón de gasolina regular había subido 30 centavos con respecto al día anterior en el condado de Lawrence, Ohio, y en Edwardsburg, Michigan. En Des Moines, el aumento fue de 28 centavos, y en el condado de Belmont, Ohio, de 26 centavos.

La guerra aumenta la presión sobre el mercado

La perturbación del mercado energético mundial se debe en gran medida a las represalias de Irán y sus aliados contra los ataques estadounidenses y la guerra económica contra Irán.

El presidente Donald Trump lanzó la Operación Furia Épica el 28 de febrero, cuando ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel acabaron con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei. En las últimas semanas, Trump ha buscado utilizar un bloqueo naval y sanciones económicas para castigar a Irán.

En lugar de capitular, Irán y sus aliados se están volviendo más agresivos.

Arabia Saudita atribuyó los daños al oleoducto a las milicias iraquíes respaldadas por Irán. Los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, también han intensificado sus ataques contra la infraestructura petrolera saudí y han ganado territorio, lo que otorga a Irán el control del estrecho de Bab el-Mandeb.

El miércoles, los enfrentamientos entre Arabia Saudita y los hutíes se intensificaron aún más: los hutíes afirmaron haber derribado un avión F-15, mientras que Arabia Saudita acusó a los hutíes de disparar un dron cerca del lugar sagrado de La Meca, acusación que los hutíes negaron.

Teniendo todo esto en cuenta, las previsiones de los analistas de mercado se están volviendo más sombrías.

“Hace cinco días, observamos que los precios del diésel podrían subir a US$6.65 por galón para el día de las elecciones, basándonos en las tendencias. Pues bien, las tendencias han empeorado: el diésel ya ha superado los US$6.26 por galón”, publicó Liz Thomas, estratega jefe de mercado de la firma bancaria y de inversión SoFi, en X.

Los automovilistas estadounidenses ya han pagado unos US$107 mil millones adicionales en costos de gasolina y diésel como consecuencia de la guerra que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

El empeoramiento de las perspectivas se produce cuando la guerra se acerca a su séptimo mes, sin que se vislumbre un final y con los recientes esfuerzos diplomáticos estancados.

Trump ha intentado restarle importancia al riesgo, afirmando durante el fin de semana que “todo saldrá bien”, cuando se le preguntó sobre los acontecimientos en Yemen que parecían estrangular la última vía de exportación de petróleo de Arabia Saudita.

BREAKING: Trump’s war with Iran has now triggered a serious diesel crisis across the U.S. — with multiple fuel stations starting to put “OUT” signs up as supplies run dry.



Stations in North Texas are posting “OUT” on their signs. An Orlando station has its price board showing… pic.twitter.com/nKf66SzIz2 — The Hormuz Report (@HormuzReport) September 17, 2026

Posibles medidas ante el aumento de precios

Los precios en Estados Unidos están subiendo tan rápidamente que los representantes del sector se preparan para una posible intervención de la Casa Blanca o el Congreso, que cuenta con pocas herramientas para hacer frente al aumento descontrolado de los costos. Una de las opciones restantes sería la prohibición de exportar diésel, lo que podría generar caos en los mercados globales y no necesariamente reducir los precios en Estados Unidos, ya que las refinerías nacionales ya operan a plena capacidad.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, declaró el martes a la prensa que está dispuesto a considerar la posibilidad. “Analizaremos cualquier propuesta que sea una solución viable, pero creo que si tenemos la oferta en este país y la estamos exportando ahora mismo, esa podría ser una forma de abordar el problema”, dijo en respuesta a una pregunta, según un informe de Bloomberg News. “Si eso aliviara la presión sobre los precios, estoy abierto a explorarlo”.

Algunos economistas advirtieron de inmediato que tal medida solo empeoraría la crisis energética en Estados Unidos y en el extranjero.

“El problema del diésel es un problema de capacidad de refinación y calidad del crudo que se suma a la guerra”, publicó Tracy Shuchart, economista sénior de la plataforma de comercio de materias primas NinjaTrader, en X. “Una prohibición de las exportaciones no soluciona ninguno de los dos problemas y, además, los empeora”.

Persisten los riesgos para la infraestructura

El oleoducto Este-Oeste también ha puesto de manifiesto las limitaciones de los esfuerzos de Washington por proteger el flujo energético del Golfo. Ante la incertidumbre sobre cuándo se reabrirá el oleoducto, los representantes del sector se preparan para nuevos ataques.

Los analistas señalan que existen varias estaciones de bombeo más vulnerables a lo largo del trazado del oleoducto que podrían generar aún más caos si resultaran dañadas.

Un análisis visual realizado por The Post reveló que una tercera instalación petrolera, una planta de almacenamiento de Aramco en Abha, ciudad ubicada en el suroeste del país, también sufrió daños la semana pasada. Un video grabado a distancia mostraba la planta en llamas, y las imágenes satelitales de Planet del 8 de septiembre revelaron una columna de humo de al menos 32 kilómetros de longitud.

Las imágenes tomadas al día siguiente tras el incidente mostraron que al menos seis tanques de almacenamiento parecían haber resultado afectados.

Y si bien el oleoducto ha sido el “protagonista”, dijo Brett Erickson, experto en geopolítica que forma parte de la junta directiva de la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de Seton Hall, los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, han estado “atacando duramente” otras infraestructuras petroleras saudíes.

El miércoles, en el ejemplo más reciente, los hutíes afirmaron haber atacado las instalaciones de Aramco en Yanbu, Arabia Saudita, con decenas de misiles balísticos y drones, provocando grandes incendios y destrucción.

“Lo que ha quedado claro es la incapacidad de Arabia Saudita para proteger su infraestructura”, dijo Erickson, y agregó que las imágenes satelitales muestran que durante el ataque al oleoducto del viernes, no fue solo una estación de bombeo la que resultó dañada, sino tres.

“Es intencional que los hutíes y las milicias iraquíes no hayan atacado más el oleoducto”, dijo.

“Porque la verdadera sentencia de muerte sería lograr repararlo al 95% y luego volver a atacar. Ahí es donde realmente se vuelven peligrosos”.

Los datos sobre incendios del Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos de la NASA también detectaron una llamarada el miércoles sobre la refinería de Aramco en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, por donde pasa el oleoducto Este-Oeste, esta semana, pero The Post no pudo verificar cuál fue la causa de la llamarada.

Bob McNally, fundador de la firma de investigación Rapidan Energy Group y asesor energético en la administración de George W. Bush, predijo que Irán “seguirá intentando subir el precio del petróleo crudo para presionar a Trump a que ceda”.

Según afirmó, Estados Unidos ha logrado avances en la navegación de buques a través del estrecho de Ormuz, a pesar de las constantes amenazas de ataques iraníes. Sin embargo, este éxito se ha visto contrarrestado por los daños potencialmente más duraderos causados por los ataques a la infraestructura petrolera.

El oleoducto Este-Oeste fue un factor clave para evitar que los precios del combustible se dispararan aún más de lo que lo hicieron en los últimos meses. Formó parte de lo que McNally describió como un sistema de tres pilares que ayudó a mitigar el daño económico causado por la paralización de la mayor parte del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Los otros dos pilares de esa solución fueron la drástica reducción de las importaciones de petróleo por parte de China —lo que alivió la escasez mundial— y el uso por parte de Estados Unidos y otros países de cientos de millones de barriles de reservas de emergencia. Ahora, las reservas están prácticamente agotadas, la demanda china de petróleo importado ha resurgido con fuerza y el oleoducto está fuera de servicio. Al mismo tiempo, el tráfico a través del estrecho de Ormuz dista mucho de haber recuperado el nivel anterior a la guerra.