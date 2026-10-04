Lula dice estar “muy confiado” de ganar las elecciones presidenciales de Brasil

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó estar “muy confiado” de ganar las elecciones de este domingo, en una jornada marcada por una disputa cerrada con su principal rival, Flávio Bolsonaro.

Lula acudió a votar alrededor de las 9:15 horas en la escuela estatal João Firmino Correia de Araújo, en São Bernardo do Campo, en la periferia de São Paulo, donde fue recibido por una multitud de seguidores que aguardaba su llegada.

A su salida del centro de votación, el mandatario aseguró que confía en una alta participación y en que el resultado favorecerá su candidatura.

“Estoy muy confiado”, afirmó Lula, quien atribuyó su optimismo al trabajo realizado durante su Gobierno y durante la campaña electoral.

El presidente también señaló que Brasil todavía enfrenta grandes desafíos y sostuvo que queda mucho por hacer para resolver los problemas que, según dijo, se han acumulado durante décadas.

Lula llegó acompañado de su esposa, Rosângela “Janja” Lula da Silva. Vestía una camisa blanca y el sombrero Panamá que comenzó a utilizar después de una cirugía realizada en junio.

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro emite su voto durante la primera vuelta de las elecciones de Brasil. (Foto Prensa Libre: EFE)

Dentro de la escuela también posó junto a algunos de sus principales aliados políticos, entre ellos el vicepresidente y compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, y candidatos del Partido de los Trabajadores en São Paulo.

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, posa con el vicepresidente Geraldo Alckmin tras votar en São Bernardo do Campo. (Foto Prensa Libre: EFE)

Una elección cerrada

El principal rival de Lula, el senador Flávio Bolsonaro, fue el primer candidato presidencial en votar este domingo. Lo hizo en Río de Janeiro, poco después de la apertura de las urnas.

La encuesta de Datafolha divulgada el sábado situó a Lula con 45 % de intención de voto frente a 42 % para Bolsonaro, una diferencia que se encuentra dentro del margen de empate técnico.

Los centros de votación abrieron a las 8:00 horas locales y permanecerán abiertos hasta las 17:00 horas.

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar en estas elecciones, en las que también se elegirán gobernadores, diputados, parte del Senado y representantes de las asambleas legislativas regionales.

Las autoridades electorales esperan comenzar a divulgar los primeros resultados oficiales después del cierre de los centros de votación. Si ninguno de los candidatos presidenciales obtiene más de la mitad de los votos válidos, los dos más votados deberán disputar una segunda vuelta.

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