Internacional
Más capturas y mayor control en cárceles: el plan de seguridad que Honduras ejecutaría en 2027
El Gobierno de Nasry Asfura ejecutaría un plan de seguridad en 2027 en Honduras donde predomina un mayor control en las cárceles.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, habla durante la conmemoración de los 205 años de la independencia de Honduras de la Corona española. (Foto Prensa Libre: EFE)
«Prepárense para lo que viene el próximo año», advirtió el director de la Policía Nacional de Honduras al referirse al plan de seguridad que el Gobierno de Nasry Asfura prepara para 2027.
Este 12 de noviembre, el comisionado Rigoberto Oseguera Mass explicó, durante una conferencia de prensa en la Casa Presidencial, que la estrategia incluirá más capturas de presuntos delincuentes y un mayor control dentro de las cárceles.
Mass hizo referencia a la actual estrategia de seguridad denominada Operación Escudo, que, según el funcionario, ha permitido la captura de más de 160 presuntos integrantes de estructuras criminales.
«En enero vamos a declarar una guerra contra la criminalidad con una mayor intensidad», afirmó Mass, quien añadió que las instituciones encargadas de la seguridad recibirán un fortalecimiento tecnológico.
El director policial también explicó que la nueva estrategia buscará reforzar las investigaciones criminales y los procesos judiciales relacionados con delitos cometidos desde los centros penitenciarios.
Además, señaló que las autoridades continuarán impulsando el retorno seguro de hondureños desplazados por la violencia y la inseguridad.
Más control en las cárceles
Durante la conferencia también intervino el director del Instituto Nacional Penitenciario de Honduras, Walter Lacayo, quien detalló algunas de las medidas que el Gobierno contempla implementar en los centros penitenciarios.
Una de las propuestas consiste en mantener a las personas privadas de libertad en confinamiento durante más de 23 horas al día, con períodos limitados para realizar actividades físicas.
Lacayo agregó que se buscará eliminar las visitas familiares y conyugales, además de restringir las llamadas telefónicas de los reclusos a un máximo de 10 minutos al mes.
Según el funcionario, las únicas visitas que podrían recibir los privados de libertad serían las de sus abogados, bajo estrictos controles de seguridad.
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