Las reacciones hacia Bukele y Haití tras el despliegue de soldados salvadoreños a Puerto Príncipe

Tras el despliegue de más de 2 mil militares de El Salvador a Puerto Príncipe, Haití, como parte de las acciones de Nayib Bukele para combatir las bandas armadas del país Caribeño, la entidad Amnistía Internacional (AI), instó a ambos países a "garantizar el respeto a los derechos humanos".

En un comunicado publicado el pasado 9 de noviembre, la directora para las Américas de (AI), Ana Piquer dijo que tanto el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tienen que tener un compromiso en conjunto de "respetar el derecho internacional".

"El compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas", dijo Piquer.

Las bandas armadas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, son combatidas por la Policía Nacional Haitiana (PNH) y por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.

A esa campaña se sumó el mes pasado un contingente de más de 2 mil solados salvadoreños enviados por Bukele con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares de esa nacionalidad que formaban parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.

Esfuerzo en conjunto

Al igual que AI, este martes el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó este martes que la GSF y el Ejército de El Salvador deben coordinar sus acciones en Haití.

"Creemos que, ante la polémica que se ha presentado entre la Fuerza de Supresión de Pandillas y el Ejército salvadoreño, tienen que ponerse de acuerdo, coordinar y apoyar decididamente al Ejército salvadoreño y la actitud del presidente Bukele", expresó el mandatario a periodistas en Santo Domingo.

"Apoyamos al presidente Bukele en toda la parte logística y de inteligencia. Lo seguiremos apoyando por el trabajo que están realizando. Lo que tienen que hacer es una buena coordinación con el grupo de supresión de pandillas", manifestó Abinader.

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