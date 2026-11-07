Bukele y Haití: entre cuestionamientos y manifestaciones que respaldan el despliegue de soldados de El Salvador

Miles de haitianos salieron a las calles el viernes 6 de noviembre para respaldar la intervención militar de El Salvador en su país y exigir una ofensiva total contra las bandas armadas que dominan la capital, informó Infobae. Según el medio, las concentraciones se registraron en Puerto Príncipe y en ciudades del interior, como Jérémie y Belladère.

En la capital, las marchas se concentraron en zonas muy golpeadas por la violencia, como Fort National, Poste Marchand y la avenida Poupelard. Allí, familias desplazadas pidieron al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, profundizar las operaciones ante la incapacidad de las autoridades locales para garantizar la seguridad.

Según el relato recogido por el medio, en Jérémie, la multitud avanzó al ritmo de bandas de rara —una expresión musical popular haitiana—, y coreó en criollo consignas para pedir a Bukele que no abandone a la población.

En la capital, los manifestantes portaron pancartas de agradecimiento al mandatario y repitieron una consigna que alude al temor que las pandillas sienten ante su figura.

Infobae recogió testimonios de personas que perdieron sus hogares. Una mujer que abandonó el barrio de Carrefour-Feuilles, en el sureste de Puerto Príncipe, contó entre lágrimas que las pandillas la despojaron de sus pertenencias, que huyó con sus hijos y que perdió su negocio. Otra manifestante, que vive en un asentamiento precario desde que su casa fue incendiada en agosto del 2023, pidió acelerar las operaciones hasta acabar con las bandas.

Diario La Huella añadió que los manifestantes pidieron que los soldados no detengan su intervención hasta desarticular las estructuras responsables de asesinatos, desplazamientos forzados, extorsiones y destrucción de viviendas.

El origen del despliegue y los cuestionamientos

Según Infobae, la presencia salvadoreña comenzó tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre en el sector de Santo, en Croix-des-Bouquets. Hombres armados atacaron un convoy de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecieron. El medio indica que Bukele ordenó enviar a más de 2 mil efectivos con vehículos blindados y apoyo aéreo.

Durante el despliegue inicial, Bukele advirtió a las pandillas que, así como acabó con ellas en El Salvador, también podía acabar con las de Haití. El mandatario aseguró que no se trataba de una operación contra el pueblo haitiano y que buscaba que los cuatro soldados regresaran a casa.

Según reportes de medios haitianos, al menos diez presuntos integrantes de bandas habrían muerto en enfrentamientos con las tropas salvadoreñas en los sectores de Santo y Croix-des-Missions.

La operación también ha recibido cuestionamientos. El fundador de una organización haitiana, originario de Croix-des-Bouquets, denunció que, desde el 22 de octubre, las tropas salvadoreñas atacaron barrios civiles con apoyo de helicópteros artillados, armas pesadas y ataques aéreos. Telenord informó que Bukele negó esa denuncia.

El medio BBC News Mundo, en una entrevista a Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio Haití de Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC) abordó cómo ha sido el despliegue salvadoreño que ordenó el presidente Bukele. "Esa es una de las grandes incógnitas", dijo Le Cour al responder la pregunta sobre bajo el mando de quién actúan los militares salvadoreños.

"El gobierno haitiano habla de cooperación 'en el marco de la GSF —Fuerza de Supresión de Pandillas—', sin más detalle; mientras que la comunicación salvadoreña no menciona a la GSF", dice Le Cour.

"Desde entonces, Naciones Unidas aclaró que la gran mayoría de los militares salvadoreños no están desplegados bajo la GSF y, por lo tanto, quedan fuera de su mandato. La pregunta ya no es solo bajo qué mando actúan, sino quién responde si algo sale mal", explica.

Además de esta interrogante, Le Cour asegura que tampoco se conocen públicamente sus reglas de enfrentamiento, sus objetivos ni la duración del despliegue en Haití.

Fotografía cedida por la oficina del primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé (c), que lo muestra hablando junto al subcomandante de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), brigadier general Elon C. Clarke, y el coronel del Ejército de El Salvador, José Figueroa, durante una rueda de prensa este martes, en Puerto Príncipe (Haití).

El futuro del contingente

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, dijo a la agencia EFE que Fils-Aimé viajará a San Salvador el 16 y 17 de noviembre para participar en un encuentro internacional sobre democracia.

En ese marco, ambos gobiernos discutirán el futuro de la fuerza, que por ahora no tiene fecha de repliegue. Según EFE, Ulloa sostuvo que las patrullas han despejado barrios de Croix-des-Bouquets, a unos 10 kilómetros de Puerto Príncipe, y que eso genera satisfacción entre los residentes y el gobierno haitiano.