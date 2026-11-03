“Comprende la lucha que libramos”: por qué el primer ministro de Haití agradeció a Bukele

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, agradeció públicamente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el despliegue de tropas militares en su país para combatir a las organizaciones criminales.

Durante una conferencia de prensa celebrada este 3 de noviembre en Puerto Príncipe, Haití, el jefe de Gobierno destacó la integración operativa entre las instituciones locales y la delegación centroamericana autorizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Agradezco al presidente Bukele porque comprende la lucha que libramos; la vivió en su país y logró salir de ella. Se puso al lado del pueblo haitiano para ayudarnos a impedir que tanto las bandas en sandalias como las de corbata tengan descanso", afirmó el primer ministro ante los altos mandos militares y policiales.

Apoyo operativo y despliegue estratégico en zonas críticas

Durante la conferencia de prensa se expusieron los avances en la articulación de la Fuerza de Represión de Bandas (FRG) para contener la violencia en sectores como Kenscoff y Gressier y extender el control hacia el Oeste, Artibonite y la Meseta Central.

"Las fuerzas internacionales no vienen a reemplazar al Estado. Vienen a apoyarnos, a reforzar nuestras capacidades y a darnos respaldo en la lucha que llevamos adelante para erradicar a las bandas", mencionó el primer ministro.

El envío de 2 mil soldados salvadoreños incluye unidades de fuerzas especiales que trabajan junto a la Policía y el Ejército de Haití. Su objetivo es reforzar las patrullas terrestres y la vigilancia en las zonas más peligrosas, bajo un mandato internacional que se mantendrá vigente hasta marzo del 2027.

Seguridad y metas institucionales

Esta ofensiva se desarrolla en un escenario en el que los grupos armados dominan amplios sectores de la capital y bloquean las principales vías de abastecimiento, tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños, ocurrida el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets.

Ante estos desafíos, el Gobierno de Haití estableció dos metas: recuperar el control del territorio y celebrar elecciones generales en el 2027, para dejar atrás años de crisis institucional y vacíos de poder provocados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

El primer ministro recalcó que todas las operaciones de las fuerzas locales y extranjeras deben llevarse a cabo con respeto a los derechos humanos y a las leyes del país.