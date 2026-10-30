Militares salvadoreños desaparecidos en Haití: qué se sabe del operativo con helicópteros y vehículos blindados ordenado por Bukele

Internacional

Militares salvadoreños desaparecidos en Haití: qué se sabe del operativo con helicópteros y vehículos blindados ordenado por Bukele

Nayib Bukele ordenó enviar helicópteros y vehículos blindados a Haití para buscar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada.

Valery Velásquez

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AME1383. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 29/10/2026.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una rueda de prensa luego de su reunión con su homóloga de Perú, Keiko Fujimori, este jueves en la Casa Presidencial, en San Salvador (El Salvador). Bukele y Fujimori firmaron un acuerdo para la cooperación en temas de seguridad, salud, infraestructura, educación, comercio y economía. EFE/ Rodrigo Sura

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envía helicópteros y vehículos blindadosa Haití para la búsqueda de cuatro militares desaparecidos desde el 18 de octubre. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó enviar helicópteros y vehículos blindados a Haití para intensificar la búsqueda de cuatro militares salvadoreños que forman parte de una misión internacional y se encuentran desaparecidos desde el 18 de octubre.

El mandatario difundió un video en la red social X que muestra el embarque de tropas y equipo táctico pesado en aeronaves con destino al país caribeño y reafirmó que el despliegue cuenta con "autorización de todos los niveles internacionales y nacionales".

La desaparición de los militares ocurrió luego de que la unidad blindada en la que viajaban fuera emboscada por hombres armados con fusiles y explosivos en Croix-des-Bouquets, Haití.

Aunque los militares lograron salir del vehículo tras un incendio provocado por el ataque, desde entonces se perdió todo contacto con ellos, en un sector con presencia de las bandas criminales Chèn Mechan y 400 Mawozo.

EN ESTE MOMENTO

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Ante esta situación, el Gobierno salvadoreño incrementó la presión militar en la región metropolitana. Durante una conferencia de prensa conjunta con motivo de la visita de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el mandatario advirtió a los grupos delictivos que "los vamos a rescatar por las malas" si no los entregan con vida. También sostuvo: "Estamos dando una lección a las pandillas" que afectan a la población haitiana.

El operativo de rescate se ejecuta como parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una coalición internacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya ofensiva El Salvador financia mayoritariamente con recursos propios.

Las autoridades de ambas naciones mantienen activas las labores de rastreo en el terreno para dar con el paradero de los militares desaparecidos y neutralizar las amenazas de los grupos armados locales.

*Con información de Infobae

ESCRITO POR:

Valery Velásquez

Valery Velásquez

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ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. El Salvador  Haití Nayib Bukele Tendencias mundiales 
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