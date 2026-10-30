Internacional
Militares salvadoreños desaparecidos en Haití: qué se sabe del operativo con helicópteros y vehículos blindados ordenado por Bukele
Nayib Bukele ordenó enviar helicópteros y vehículos blindados a Haití para buscar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envía helicópteros y vehículos blindadosa Haití para la búsqueda de cuatro militares desaparecidos desde el 18 de octubre. (Foto Prensa Libre: EFE)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó enviar helicópteros y vehículos blindados a Haití para intensificar la búsqueda de cuatro militares salvadoreños que forman parte de una misión internacional y se encuentran desaparecidos desde el 18 de octubre.
El mandatario difundió un video en la red social X que muestra el embarque de tropas y equipo táctico pesado en aeronaves con destino al país caribeño y reafirmó que el despliegue cuenta con "autorización de todos los niveles internacionales y nacionales".
La desaparición de los militares ocurrió luego de que la unidad blindada en la que viajaban fuera emboscada por hombres armados con fusiles y explosivos en Croix-des-Bouquets, Haití.
Aunque los militares lograron salir del vehículo tras un incendio provocado por el ataque, desde entonces se perdió todo contacto con ellos, en un sector con presencia de las bandas criminales Chèn Mechan y 400 Mawozo.
Ante esta situación, el Gobierno salvadoreño incrementó la presión militar en la región metropolitana. Durante una conferencia de prensa conjunta con motivo de la visita de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el mandatario advirtió a los grupos delictivos que "los vamos a rescatar por las malas" si no los entregan con vida. También sostuvo: "Estamos dando una lección a las pandillas" que afectan a la población haitiana.
El operativo de rescate se ejecuta como parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una coalición internacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya ofensiva El Salvador financia mayoritariamente con recursos propios.
Pèp ayisyen, Nou prèske fin deplwaye sòlda nou yo ak ekipman nou yo sou tè Ayiti. Sa a se pa yon operasyon kont pèp ayisyen an, ni yon envazyon peyi Ayiti. Nou pa yon gwo pisans. Nou pa gen okenn enterè ni pou nou vin domine pèp ayisyen an, ni pou nou mete men sou richès Ayiti. Nou se yon peyi modès k ap devlope. Sèl sa nou vle, se pou kat teknisyen avyasyon nou yo tounen lakay yo. Epi n ap bay gang yo yon leson, gang sa yo k ap fè pèp ayisyen an soufri, ki touye moun pèp la renmen yo, k ap anpeche l viv yon lavi nòmal, lib, san laperèz. Se prèske nou menm sèl k ap peye pou operasyon sa a. Menmsi nou resevwa yon ti èd lojistik nan men kèk lòt peyi, se ak pwòp ti kès nou n ap kouvri 90% nan depans yo. Sa koute nou chè, men nou te aprann nan pwòp soufrans nou: jistis ak lapè pa gen pri. Nou te pase nan menm soufrans Ayiti ap travèse jodi a. Nou te viv yon beny san ki te pi terib toujou pase sa pèp ayisyen an ap sibi kounye a. Nou konnen sa sa vle di: viv nan laperèz, pa fè politisyen konfyans, pa kwè okenn moun ki pwomèt l ap ede w. Paske pèsonn pa t vin ede nou, e moun ki te vini yo pa t gen bon entansyon nan kè yo. Men nou te rive chape anba sa. Apre 200 lane soufrans, finalman n ap viv nan lapè, e jodi a nou se peyi ki gen plis sekirite sou kontinan an. Nou pa vin ann Ayiti pou nou touche lajan, paske pèsonn pa peye nou pou sa. Nou vin ann Ayiti pou nou goumen kont mechan yo. Men sa m ap mande nou: fè nou konfyans, lapriyè sèl vrè Bondye a, epi mande L pou L geri Ayiti. “Lè sa a si pèp ki pote non m lan lapriyè nan pye m, si yo soumèt devan mwen, si yo pran chache m ankò, si yo vire do bay vye peche yo t'ap fè yo, m'ap tande yo nan syèl kote m ye a, m'ap padonnen peche yo, m'ap fè peyi a kanpe ankò.” 2 Kwonik 7:14 Ede nou ede Ayiti. Epi lè misyon nou an fini, n ap tounen lakay nou. Petèt jenerasyon Ayisyen k ap vini yo ap sonje nou kòm zanmi ki te vin ede yon lè.— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 29, 2026
Las autoridades de ambas naciones mantienen activas las labores de rastreo en el terreno para dar con el paradero de los militares desaparecidos y neutralizar las amenazas de los grupos armados locales.
*Con información de Infobae