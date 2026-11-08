Creo proclama a Neto Bran, alcalde de Mixco, como candidato presidencial para las elecciones 2027

El partido político Compromiso Renovación y Orden (Creo) celebró este domingo 8 de noviembre su asamblea nacional, en la que proclamó a Neto Bran, alcalde de Mixco, como su futuro candidato presidencial para el 2027.

Bran ha estado por 10 años como alcalde de Mixco, pero con esta candidatura se despide de la jefatura edil para competir por la silla presidencial para las elecciones generales del próximo año.

El alcalde de Mixco será acompañado por Leonel Rodríguez Samayoa como su candidato vicepresidencial, que según información figuró como asesor de la Municipalidad de Mixco.

Creo es el segundo partido político que celebra la proclamación de su binomio presidencial, mientras que otra buena parte de partidos políticos tienen programadas asambleas para lo que resta de noviembre, diciembre y enero, mientras otros están pendientes de convocar a sus bases.

En la asamblea de este domingo, el partido político Creo también proclamó a candidatos a diputados por el listado nacional, así como representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Además, Roberto González fue presentado como candidato a alcalde de la ciudad

“Vengo a ofrecerles experiencia de gestión y resultados que pueden medirse, vengo a ofrecerles un hombre trabajador”, dijo Bran frente a simpatizantes de Creo, “somos ejecutores, sabemos ejecutar y vamos a ejecutar por Guatemala”.

Anunció durante la asamblea nacional que su gran prioridad será recuperar las carreteras, seguido de la seguridad, prometiendo que va a sacar a todo el Ejército a las calles.

“Voy a eliminar las estructuras que han sembrado el terror en nuestros pequeños comerciantes”, dijo Bran, añadiendo que “desde el primer día le voy a hacer la guerra a la delincuencia”.

Entre su estrategia indica que pedirá apoyo del presidente Nayib Bukele, de El Salvador, para enviar a su cárcel de máxima seguridad a los delincuentes más peligrosos de Guatemala.