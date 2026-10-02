Más desempleo y menos trabajos creados en EE. UU.: estas fueron las cifras de septiembre

La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS, en inglés) ha detallado que en el mes de septiembre se incrementó la tasa de desempleo y se redujo la creación de puestos laborales.

De acuerdo con sus registros, el desempleo pasó del 4,1% al 4,2%, y solo se reportó la creación de 29 mil empleos, lejos de los 85 mil que esperaban los mercados financieros.

Además de estos datos, también se hicieron estas revelaciones:

Hubo una corrección a la baja que afectó a 60 mil puestos de trabajo registrados originalmente en julio y agosto.

En el mes de agosto se pasó de 21 mil puestos de trabajo creados a la destrucción de aproximadamente 10 mil. En total, 133 mil fueron los empleos generados en el séptimo mes del año.

El número total de desempleados en agosto en EE. UU. aumentó en aproximadamente 100 mil personas.

En agosto, la cifra de desempleados en EE. UU. aumentó a 100 mil, lo que dejó un aproximado de 7,1 millones en general.

¿Los más afectados?

El informe del BLS también reflejó cuáles eran los grupos que más reportaron personas desempleadas, entre los que se contabilizan afroestadounidenses, asiáticos y adolescentes:

Los dos grupos más afectados por el desempleo en Estados Unidos fueron los adolescentes, con un 14,5%, y los afroestadounidenses, con un 7%.

El 4% de los hombres, el 3,5% de las mujeres y el 4,8% de los hispanos se mantuvo sin empleo en septiembre.

¿Qué empleos aumentaron?

En septiembre, los empleos de varios sectores reportaron muy pocos cambios, siendo el área sanitaria la que tuvo una tendencia al alza:

En el área sanitaria se crearon alrededor de 17 mil puestos de trabajo.

En el empleo en la atención médica ambulatoria y en hospitales se registró la creación de 13 mil y 12 mil puestos de trabajo, respectivamente.

A pesar de ello, en el sector de enfermería se perdieron 9 mil empleos.

En el sector de la construcción se crearon 11 mil nuevos puestos de trabajo.

En el área de las empresas contratistas especializadas en obras no residenciales, el aumento fue de 12 mil nuevos empleos.

También hubo variaciones en el sector financiero, donde 7 mil puestos de trabajo desaparecieron, aunque el volumen de empleo en esta área ha disminuido en 129 mil puestos desde su reciente máximo de mayo de 2025.

Otras áreas que registraron pequeños cambios fueron los sectores de la minería, extracción de hidrocarburos, comercio mayorista y minorista, transporte y almacenamiento, información, asistencia social, ocio y hostelería, así como el sector público.

JUST IN: A medicore September jobs report. The US economy added only 29,000 jobs in September (well below ~80k expected). On top of that, there were downward revisions: July was revised down to -10k and August to 133k.



Unemployment rate: 4.2% (up from 4.1% in August)



The… pic.twitter.com/olTniI91QW — Heather Long (@byHeatherLong) October 2, 2026

La interpretación de los analistas a las cifras presentadas es una muestra de la resiliencia de economía del país norteamericano en un momento marcado por la perspectiva de que la Reserva Federal pueda volver a incrementar los tipos para controlar una inflación impulsada al alza por la guerra contra Irán.

Both payroll employment (+29,000) and unemployment rate (4.2%) change little in September https://t.co/ZwrVfLviqL #JobsReport #BLSdata — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) October 2, 2026

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