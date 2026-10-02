NWS advierte de una ola de calor en California durante el fin de semana y explica cómo estará el resto de EE. UU.

Este 2 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos (NWS, en inglés) informó sobre lluvias torrenciales que podrían movilizarse hacia el sureste y la costa del Golfo, además de una ola de calor que se extenderá por el centro y sur de California.

En su reciente boletín informativo, el NWS informó, respecto al primer fenómeno climático, que un patrón de clima húmedo que persiste en las Grandes Llanuras del Sur se movilizará hacia la costa del Golfo y el sureste este fin de semana.

Sobre la ola de calor, la entidad fijó que iniciará ahora en octubre y se intensificará en el oeste de los Estados Unidos.

"Este patrón provocará otro día de lluvias moderadas a intensas cerca de un frente estacionario que abarca desde el este de Texas hasta el este de Oklahoma, donde el Centro de Predicción Meteorológica mantiene un riesgo leve (al menos un 15% de probabilidad) de lluvias torrenciales esta noche", dice el NWS.

El Golfo tendrá un tiempo inestable durante el fin de semana y, según la entidad, se debe a una onda tropical que se desplazará hacia el oeste a través del Caribe, por lo que habrá chubascos y tormentas eléctricas.

Prolonged #HeatWave for much of Coastal California over the next week. https://t.co/oTQIFgliaz pic.twitter.com/dH6WwwMdaA — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) October 2, 2026

"La humedad asociada a esta onda tropical persistirá e interactuará con el sistema sinóptico que se desplaza lentamente por el sureste. Esta interacción generará más tormentas eléctricas, con posibles lluvias excesivas en el sureste", dice el Servicio.

Ola de calor en California

Por otro lado, una cresta anómala de alta presión provocará la formación de una ola de calor en el oeste de los Estados Unidos durante el fin de semana.

"Se han emitido avisos y alertas por calor extremo para algunas zonas del centro y sur de California", dijo el NWS.

El próximo sábado 3 de octubre se espera que sea el día más caluroso de este periodo. El NWS dice que las temperaturas estarán entre los 15 y 90 grados por encima de lo normal.

"El calor se extenderá hacia el noreste durante el fin de semana, con temperaturas máximas de entre 80 y 90 grados en la Gran Cuenca", dice el NWS.