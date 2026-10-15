¿Más relajados? así llegaron Nicolás Maduro y su esposa en audiencia donde se declararon no culpables en EE. UU.

Este 15 de octubre, el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron nuevamente en una audiencia en Nueva York, donde no solo defendieron su inocencia, sino que también conocieron la decisión del juez de aplazar el juicio hasta junio de 2027.

Esta nueva audiencia se debe a una nueva imputación de la Fiscalía de Estados Unidos, que señala a Maduro y Flores por presunta conspiración para cometer torturas y añade nuevos cargos en su contra, incluido el de narcoterrorismo.

El juez federal Alvin Hellerstein concluyó este jueves que el juicio contra Maduro y Flores se aplazaría hasta el 14 de junio de 2027.

Al igual que con los cargos anteriores en su contra, Nicolás Maduro se declaró no culpable de narcoterrorismo y dijo ante el juez que los señalamientos están basados en «falsas acusaciones».

«Son una suma de elementos y ataques que ya conocía en el pasado», dijo Maduro durante la audiencia.

Por su parte, Flores se limitó a declararse «completamente inocente» y «no culpable» de los nuevos cargos en su contra.

BREAKING: Former Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife plead not guilty to torture charges.



Through a translator, Maduro says, "I reject this document in its entirety of false accusations and allegations."



The judge also sets December 17 for oral arguments on the… pic.twitter.com/sjAwJ4q8FU — Fox News (@FoxNews) October 15, 2026

Tanto Maduro como su esposa afirmaron ante el juez que habían recibido de sus abogados la nueva imputación en su contra por presunta conspiración para cometer torturas.

Durante la audiencia, que duró aproximadamente 30 minutos, Maduro se mostró desafiante ante la justicia estadounidense. Asimismo, reiteró que era «un prisionero de guerra» debido a su arresto en enero de este año, el cual calificó como «una intervención militar».

El juez Hellerstein, tras escuchar las declaraciones de Maduro y Flores, se centró en el calendario previo al inicio del juicio, que fue aplazado del 1 al 14 de junio de 2027.

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