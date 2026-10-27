“Me han enviado como regalo un cargamento”: Por qué Trump recibirá un millón de barriles de petróleo de Venezuela

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“Me han enviado como regalo un cargamento”: Por qué Trump recibirá un millón de barriles de petróleo de Venezuela

Donald Trump anuncia que Estados Unidos recibirá un millón de barriles de petróleo venezolano, en medio de esfuerzos por reducir el precio de combustibles.

Valery Velásquez

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CORPUS CHRISTI (United States), 27/10/2026.- US President Donald J Trump gives a speech at a midterm election rally for Republican Senate candidate Ken Paxton in Corpus Christi, Texas, USA, 27 October 2026. President Trump is campaigning for Republican U.S. Senate candidate and Texas Attorney General Ken Paxton, who faces Democratic state Representative James Talarico in a closely contested race ahead of the November 3 midterm elections. (Elecciones) EFE/EPA/LAURA BRETT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante mitin electoral en Texas previo a las elecciones del 3 de noviembre. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 27 de octubre que su país recibirá un cargamento de un millón de barriles de petróleo enviado desde Venezuela, como parte de la cooperación bilateral iniciada tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en enero del 2026.

"Tomamos Venezuela con gran éxito, y me han enviado como regalo un cargamento de un millón de barriles de petróleo. Y yo se lo daré a Estados Unidos", declaró Trump ante la prensa durante su viaje a Texas para participar en un mitin electoral previo a las elecciones del 3 de noviembre.

Con esta medida, el mandatario busca frenar el alza de los precios de los combustibles, provocada por la guerra en Irán y que afecta a su partido en las encuestas. Trump espera que la llegada de petróleo venezolano al mercado estadounidense ayude a reducir los precios de los combustibles.

A través de su cuenta en la plataforma Truth Social, el presidente detalló que este martes ofrecerá un mitin en Corpus Christi, Texas, donde se prevé la llegada del cargamento petrolero.

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Según el New York Post, Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, visitarán el puerto al que llegará el petróleo venezolano.

El acuerdo petrolero ha generado críticas por priorizar el negocio sobre la democracia en Venezuela. Ante esto, Washington impulsa un diálogo para reformar los sistemas judicial y electoral antes de fin de año, un proceso que avanza sin la participación de María Corina Machado, coordinadora nacional del partido político Vente Venezuela, tras su reciente regreso al país.

*Con información de EFE

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