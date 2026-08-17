“¿Me van a tratar mal?” Los nuevos videos del “Chapo” Guzmán tras ser detenido en Sinaloa en 2016

Recientemente se viralizó una serie de videos en los que se observa a Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del Cartel de Sinaloa, horas después de su captura, en enero del 2016, en un hotel de Los Mochis.

Los videos fueron divulgados por el periodista Héctor de Mauleón en el medio El Universal y se difundieron con rapidez en redes sociales, ya que muestran a “El Chapo” en compañía de los agentes que lo detuvieron.

En uno de los videos se observa a “El Chapo” en un hotel que, según Infobae, es el Hotel & Suites Doux, ubicado en Los Mochis, pocos minutos antes de que llegaran fuerzas especiales para comenzar su traslado.

De acuerdo con el medio argentino, en uno de los videos se observa a Guzmán en la habitación número 51, a la espera de las fuerzas especiales.

En ese video, el narcotraficante está junto a supuestos agentes que empiezan a cuestionarlo sobre supuestos integrantes de Los Zetas. Se escucha a Guzmán decir que el grupo criminal “no pelearía con policías o con el Gobierno”.

En otro video se observa cómo Guzmán se encuentra frente a un lavamanos del hotel, donde se lava la cara y hace comentarios sobre si el jabón que utiliza podría hacerle daño.

🚨El periodista @hdemauleon difundió hoy en @El_Universal_Mx 3 videos inéditos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.



Fueron grabados el 8 de enero de 2016 minutos después de su captura en Los Mochis, Sinaloa.



Los agentes lo ocultaron en un motel ante reportes de su intento de rescate.… pic.twitter.com/f1gbhQ90vS — Azucena Uresti (@azucenau) August 17, 2026

En los videos se observa a “El Chapo” con una camisa de tirantes sucia.

El último video muestra a Guzmán dentro de un vehículo, mientras un agente le pregunta si recibió algún tipo de daño por parte de las autoridades.

A diez años de su captura, “El Chapo” Guzmán se encuentra recluido en la prisión ADX Florence, en Colorado, donde cumple una condena de cadena perpetua.

🗣️ "¿Me van a tratar mal?"



🔴 Diez años después, EL UNIVERSAL revela tres videos inéditos del día en que cayó "El Chapo" Guzmán: lavándose la cara en un hotel de Los Mochis, camino al hangar y conversando sobre Los Zetas



El material gráfico fue obtenido por el periodista… pic.twitter.com/DaSjVIP4rw — El Universal (@El_Universal_Mx) August 17, 2026

Lea también: “Don Chino”, operador del Cartel de Sinaloa capturado en Guatemala, se declara culpable en EE. UU. por tráfico de fentanilo



