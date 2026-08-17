“¿Me van a tratar mal?” Los nuevos videos del “Chapo” Guzmán tras ser detenido en Sinaloa en 2016

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“¿Me van a tratar mal?” Los nuevos videos del “Chapo” Guzmán tras ser detenido en Sinaloa en 2016

El Universal ha difundido tres nuevos videos donde se ve a Joaquín "El Chapo" Guzmán horas después de ser detenido en 2016 en Los Mochis, Sinaloa.

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Captura del Chapo Guzmán

Joaquín "El Chapo" Guzmán. (Foto Prensa Libre: EFE)

Recientemente se viralizó una serie de videos en los que se observa a Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del Cartel de Sinaloa, horas después de su captura, en enero del 2016, en un hotel de Los Mochis.

Los videos fueron divulgados por el periodista Héctor de Mauleón en el medio El Universal y se difundieron con rapidez en redes sociales, ya que muestran a “El Chapo” en compañía de los agentes que lo detuvieron.

En uno de los videos se observa a “El Chapo” en un hotel que, según Infobae, es el Hotel & Suites Doux, ubicado en Los Mochis, pocos minutos antes de que llegaran fuerzas especiales para comenzar su traslado.

De acuerdo con el medio argentino, en uno de los videos se observa a Guzmán en la habitación número 51, a la espera de las fuerzas especiales.

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En ese video, el narcotraficante está junto a supuestos agentes que empiezan a cuestionarlo sobre supuestos integrantes de Los Zetas. Se escucha a Guzmán decir que el grupo criminal “no pelearía con policías o con el Gobierno”.

En otro video se observa cómo Guzmán se encuentra frente a un lavamanos del hotel, donde se lava la cara y hace comentarios sobre si el jabón que utiliza podría hacerle daño.

En los videos se observa a “El Chapo” con una camisa de tirantes sucia.

El último video muestra a Guzmán dentro de un vehículo, mientras un agente le pregunta si recibió algún tipo de daño por parte de las autoridades.

A diez años de su captura, “El Chapo” Guzmán se encuentra recluido en la prisión ADX Florence, en Colorado, donde cumple una condena de cadena perpetua.

Lea también: “Don Chino”, operador del Cartel de Sinaloa capturado en Guatemala, se declara culpable en EE. UU. por tráfico de fentanilo

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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