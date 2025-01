Meta es acusada de “obligar” a los usuarios a seguir a Donald Trump en Facebook e Instagram

Desde la mañana del pasado martes 21 de enero, decenas de usuarios en Facebook e Instagram han denunciado un supuesto "follow masivo" a las cuentas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; argumentando que, aparentemente, muchas personas comenzaron a seguir al mandatario en redes sociales sin haberlo solicitado.

Además de eso, otro grupo de usuarios digitales que intentó dejar de seguir al magnate presentó complicaciones al momento de darle "unfollow" al perfil de Trump, por lo que una gran comunidad de internautas comenzó a denunciar a Meta, el conglomerado estadounidense de tecnología, por tener algún tipo de relación con el republicano.

Ante esta situación, el director de comunicación de Meta, Andy Stone, negó rotundamente las acusaciones de los usuarios, aclarando que, tanto Facebook como Instagram, no tienen la capacidad de "obligar" a los internautas de seguir a cuentas específicas; sin embargo, los reclamos sobre el mismo tema han aumentado con el paso de los días.

Una de las denunciantes principales es la cantante y compositora estadounidense, Gracie Abrams, quien asegura que su cuenta siguió a Donald Trump "sin su consentimiento" y posteriormente no pudo dejar de seguir los perfiles del presidente de los Estados Unidos: "Algo raro está pasando, pero ya nos dimos cuenta", afirmó.

"No se obligó a la gente a seguir automáticamente ninguna de las cuentas de Facebook e Instagram del presidente, el vicepresidente o la primera dama. Esas cuentas las gestiona la Casa Blanca, por lo que, con una nueva administración, el contenido de esas páginas va a cambiar“, agregó el director de comunicación de Meta, Andy Stone.

En relación a los problemas para dejar de seguir a estas cuentas, Stone indicó que Meta está llevando a cabo el mismo procedimiento que utilizaron durante la última transición presidencial: "Puede que pase algún tiempo hasta que se procesen las solicitudes de unfollow, a medida que estas cuentas cambian de manos“, añadió Andy.

A pesar de haber negado las acusaciones sobre el "follow obligatorio" a las cuentas de Donald Trump, el director de comunicación digital si reconoció la existencia de un problema en la plataforma de Instagram: "Hay una falla al momento de buscar distintos hashtags, pero ya estamos trabajando rápidamente para resolverlo", agregó.

De acuerdo con los usuarios de la red social, diversos internautas estaban teniendo problemas para buscar los "hashtags de izquierda" (Las palabras que se usan para etiquetar contenido en la plataforma), aunque según las denuncias, "únicamente los términos demócratas" estaban presentando problemas al momento de buscarlos.

Por su parte, el director de asuntos públicos de Meta, Nkechi Nneji, declaró públicamente que: "El conglomerado de tecnología estadounidense no obliga a nadie a seguir ninguna cuenta y nunca lo hemos hecho. La gente podría haber olvidado que optaron por seguir a las cuentas de la Casa Blanca durante las administraciones anteriores".

A la vez, Joel Kaplan, el director de asuntos globales de Meta, declaró a través de su sitio web que los cambios en las plataformas eran un intento de volver al compromiso con la libertad de expresión: "Estamos atentos al impacto que nuestras políticas y sistemas están teniendo en la capacidad de las personas para hacer oír su voz", concluyó.

