“México, campeón en desapariciones”: las protestas durante la inauguración del Mundial 2026

Dos escenarios opuestos marcaron el inicio del Mundial 2026 en México. Dentro del Estadio Ciudad de México, miles de aficionados festejaban el arranque de la Copa del Mundo y el triunfo de la selección mexicana; afuera, madres buscadoras y familiares de desaparecidos levantaban fotografías de sus seres queridos y repetían una consigna que contrastaba con el ambiente de fiesta: "México, campeón en desapariciones".

Los colectivos llegaron a las inmediaciones del estadio con camisetas de la selección mexicana intervenidas con los rostros de personas desaparecidas, fichas de búsqueda y pancartas con mensajes dirigidos a las autoridades. La movilización buscaba aprovechar la atención internacional generada por el torneo para visibilizar una crisis que, según cifras oficiales, supera las 133 mil personas desaparecidas en el país.

Entre las consignas más repetidas destacaron frases como "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos", "¿La pelota vuelve a casa y nuestros desaparecidos cuándo?" y "Con las buscadoras hasta la final". Las familias señalaron que, mientras millones de personas observaban la inauguración del Mundial, miles continúan esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

La manifestación se desarrolló en medio de un amplio despliegue policial instalado en los alrededores del estadio. Vallas metálicas, camiones y cientos de agentes impidieron que los manifestantes avanzaran hacia algunos accesos del inmueble, lo que generó momentos de tensión entre autoridades y participantes.

Imágenes de las manifestaciones

De acuerdo con reportes de medios locales y agencias internacionales, algunos manifestantes intentaron superar los cercos de seguridad, mientras madres buscadoras llamaban a mantener la protesta de forma pacífica. Durante la jornada también se reportaron detenciones y forcejeos en distintos puntos cercanos al estadio.

Familiares de personas desaparecidas se manifiestan este jueves, en el Angel de la Independencia de Ciudad de México (México). EFE/Tomás Pérez

Familiares de personas desaparecidas participan en una manifestación este jueves, en el Angel de la Independencia de Ciudad de México (México). EFE/ Tomás Pérez

Familiares de personas desaparecidas protestan en una avenida este jueves, rumbo al estadio Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Familiares de personas desaparecidas protestan en una avenida este jueves, rumbo al estadio Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Familiares de desaparecidos cuestionaron el despliegue de recursos destinados a la organización del Mundial y a los operativos de seguridad, al considerar que ese mismo esfuerzo debería destinarse a fortalecer las labores de búsqueda e investigación de casos pendientes.

Ayotzinapa y la crisis de desapariciones

La protesta también recordó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México. Durante la movilización, los participantes contaron hasta 43 y exhibieron fotografías de los estudiantes como parte de las actividades de memoria.

Familiares de personas desaparecidas participan en una manifestación este jueves, en el Angel de la Independencia de Ciudad de México (México). EFE/ Tomás Pérez

Actualmente, México enfrenta una de las mayores crisis de desapariciones de su historia. Organismos nacionales e internacionales han advertido sobre la magnitud del problema, mientras colectivos de búsqueda continúan exigiendo mayores acciones para localizar a miles de personas reportadas como desaparecidas en distintas regiones del país.

La otra cara de la inauguración mundialista

Mientras más de 80 mil aficionados celebraban en las gradas del estadio y miles más seguían el partido desde el Zócalo capitalino y otras zonas habilitadas para el Mundial, las madres buscadoras intentaban convertir el evento deportivo más importante del planeta en una plataforma para amplificar su reclamo.

Policías impiden el avance de madres de desaparecidos durante una manifestación este jueves, rumbo al estadio Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Así, la jornada inaugural dejó dos imágenes que recorrieron el mundo: la alegría de una afición que celebró el triunfo de México en el inicio de la Copa del Mundo y el dolor de familias que continúan buscando a sus desaparecidos y exigiendo respuestas.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.