Miami aprueba una norma que permite arrestar a personas sin hogar por dormir en la calle

La Comisión Municipal de Miami, Estados Unidos, aprobó una norma que autoriza a la Policía a arrestar a personas que duerman o acampen en espacios públicos, tras recibir una advertencia verbal.

La norma fue avalada por tres votos contra dos y entrará en vigor en un plazo de diez días, a menos que la alcaldesa Eileen Higgins decida vetarla.

La medida reavivó el debate sobre si la ciudad está tratando la falta de vivienda como un problema de orden público, en lugar de atender sus causas de fondo, relacionadas con el acceso a la vivienda y la asistencia social.

Qué cambia con la nueva norma

El texto aprobado elimina dos requisitos que regían hasta ahora: la advertencia por escrito y el plazo de 24 horas que se otorgaba a las personas para retirar sus pertenencias antes de proceder con una detención. También desaparece la opción de que los agentes impongan una multa en lugar de un arresto.

La propuesta fue impulsada por el comisionado Rolando Escalona, cuyo distrito abarca sectores de Little Havana y Brickell. Según explicó, el objetivo es conectar a las personas sin hogar con recursos de ayuda disponibles y, al mismo tiempo, preservar la seguridad y la limpieza de la comunidad.

En su versión final, la norma exige que los agentes den una advertencia verbal y concedan un tiempo "razonable" para que la persona abandone el lugar y recoja sus pertenencias antes de actuar.

Ese margen de tiempo no quedó definido con exactitud en el documento. El abogado de la ciudad, George Wysong, explicó que el criterio dependerá de la cantidad de objetos que tenga cada persona y reconoció que resulta complicado precisar qué se entiende por "razonable".

La norma define como campamento la situación en la que una persona duerme en propiedad pública dentro de una tienda de campaña, bajo cartón o una manta, o acumula más pertenencias de las que caben en una caja. Esta decisión municipal se suma a una ley estatal vigente desde el año pasado que prohíbe dormir en la vía pública.