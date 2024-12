Miami-Dade rinde homenaje a Donald Trump y aprueba una avenida con su nombre

Designar calles o avenidas con nombres de presidentes o figuras políticas no es algo nuevo en EE. UU. y el martes 3 de diciembre se aprobó una con el nombre del presidente electo de EE. UU., Donald Trump.

El condado de Miami-Dade aprobó el martes 3 de diciembre que una conocida avenida de Hialeah, una ciudad en el sur de Florida de numerosa población cubano-estadounidense, lleve el nombre del presidente electo de EE. UU., Donald Trump.

Con una votación de 9 a 1, incluyendo el voto a favor de seis demócratas, los comisionados aprobaron la propuesta de Hialeah, un bastión republicano, para designar la antigua calle Palm Avenue como President Donald J. Trump Avenue.

La iniciativa de nombrar un tramo de dicha arteria en honor al exmandatario (2017-2021) se ha estado trabajando desde el 2023, cuando los comisionados (concejales) de Hialeah la aprobaron.

No obstante, la junta de preservación histórica de esa ciudad asentada en Miami-Dade había recomendado entonces no cambiar el nombre a la mencionada vía pública.

Por su parte, el alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, señaló que no planean eliminar Palm Avenue de la geografía de la ciudad y que la parte ya llamada 'Veterans Way' no sería renombrada en tributo a Trump.

Las placas de Trump Avenue se incorporarán a tramos ya existentes.

Designar calles con nombres de presidentes o figuras políticas no es algo nuevo en Miami-Dade. En el 2016, la comisión del condado aprobó una solicitud de la ciudad Miami Gardens para reconocer parte de la Northwest 185th Terrace de la ciudad como President Barack and Michelle Obama Boulevard.

Mientras que cambiar el nombre de las carreteras mantenidas por el condado en honor a funcionarios federales vivos requiere una votación de dos tercios, aprobar una solicitud de una carretera o calle mantenida por la ciudad solo necesita el apoyo de la mayoría en la comisión del condado.

En el caso de la avenida Donald Trump, la única comisionada que votó en contra fue Marleine Bastien, de raíces haitianas, que representa una zona del norte de Miami, según publicó el martes 3 de diciembre el diario The Miami Herald.

Los demócratas tienen siete de los 13 escaños de la comisión, por lo que había podido obstaculizar la votación.

En las elecciones del pasado 5 de noviembre, Trump ganó en Miami-Dade, un condado que era considerado un bastión demócrata.

Según el censo del 2023, Hialeah tiene una población de 221 mil 300 habitantes. De acuerdo al censo del 2020, posee una densidad poblacional de 10 mil 338 personas por milla cuadrada (2.5 kilómetros cuadrados), lo que la hace la octava ciudad más poblada de Florida.