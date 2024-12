Millonario escondió cofres con tesoros y dejó pistas para que cualquiera pueda encontrarlos

El empresario e inversionista de criptomonedas, Jon Collins-Black, tomó la decisión de publicar un libro titulado Hay un tesoro dentro, donde le ofrece pistas a los cazadores y desencadena un viaje para que cualquier persona salga a buscar cinco cofres por todo Estados Unidos, que juntos suman US$2 millones (Q15 millones).

Cuando era un niño, Collins-Black era un apasionado por los juego de rol y principalmente le gustaban los de fantasía heroíca como Calabozos y Dragones, por lo que a finales del 2015 comenzó a crear un mega proyecto que lo iba a ayudar a reconectar con la imaginación que tenía cuando era mucho más joven y creativo.

Jon se inspiró en el tesoro que Forrest Fen, un comerciante de arte, escondió en las Montañas Rocosas de los Estados Unidos a prinicipios del 2010. Tuvieron que pasar más de diez años para que el periodista Jack Stuef fuera el afortunado ganador, al encontrar el cofre con joyas, oro y artefactos artísticos que superaban el millón dólares.

Sin embargo, el empresario soñó con crear algo más accesible y personal, por lo que en lugar de esconder un solo cofre, decidió ocultar cinco, con la intención de que más personas tuvieran la oportunidad de encontrar alguno: "Quería que todos estuvieran separados para dar una mayor sensación de optimismo y aventura", agregó.

Jon Collins-Black promete que cualquier persona será capaz de encontrar el tesoro, debido a que todos los capítulos de su libro contienen pistas que conducen a cada uno de los cinco cofres. "Todo lo que la gente va a necesitar estará en el libro, lo prometo", indicó el empresario, quien llegó a confesar que ni su esposa conoce las ubicaciones.

Collins-Black reconoce que la búsqueda del tesoro será exigente, aunque confía plenamente en los lectores y considera que la expedición podría durar poco tiempo. "No necesito que esto dure una eternidad, si los cofres no son encontrados en cinco años tendré que publicar una secuela con más pistas", añadió el entusiasta por la aventura.

"Los aventureros no se tendrán que preocupar por su seguridad mientras buscan los tesoros. No va a ser necesario realizar exploraciones submarinas peligrosas o escalar propiedades privadas; cualquier persona con una salud normal puede viajar a los sitios", agregó el inversionita, quien también comentó que ninguno está enterrado.

En el caso del tesoro de Forrest Fen, cinco personas murieron mientras buscaban el cofre, por lo que el jefe de la Policía Estatal de Nuevo México, Pete Kassetas, le tuvo que solicitar públicamente al comerciante de arte que "por favor detuviera la búsqueda", declarando que estaba poniendo la vida de muchas personas en un riesgo sin sentido.

De acuerdo con Jon Collins-Black, los tesoros ocultos en los cinco cofres fueron seleccionados meticulosamente para poder "cautivar una amplia gama de intereses", con el objetivo de ofrecerle una experiencia aventurera a muchas más personas de todo el mundo. "Me sentí como un niño eligiendo la colección perfecta y única", comentó.

El libro se publicó el pasado 12 de noviembre y dentro de los cofres, los buscadores pueden encontrar artículos como cartas raras de Pokémon, recompensas de naufragios, recuerdos deportivos, medallas preciosas, y también posesiones o artículos fabricados por Pablo Picasso, George Washington, Amelia Earhart y Jacqueline Kennedy Onassis.

Author and Bitcoin millionaire Jon Collins-Black has hidden over $2 million in treasure! Clues to locate it can be found in his book, “There’s Treasure Inside”. The finds include rare cards, coins, and much more 🤯⬇️ pic.twitter.com/VM2UhN0saJ