Muere estudiante de 17 años tras caer de un cuarto piso en una escuela de Los Ángeles: qué se sabe del caso

Xavier, un joven de 17 años, murió tras lanzarse desde un edificio de cuatro pisos en la escuela secundaria Benjamin Franklin, ubicada en el barrio de Highland Park, en Los Ángeles. El incidente ocurrió cerca de las 13:00 pm del miércoles 30 de septiembre y ha conmocionado a la comunidad educativa, mientras las autoridades locales intentan esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el trágico suceso.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles acudió de inmediato al establecimiento escolar tras recibir el aviso de una caída. Xavier fue auxiliado y trasladado de urgencia a un hospital local, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento, de acuerdo con la información recabada por medios internacionales y reseñada por portales como Infobae.

De acuerdo con los reportes y testimonios recopilados en el lugar, la caída del estudiante no ocurrió de forma aislada, sino en medio de una pelea escolar. Personas presentes en el establecimiento indicaron que el adolescente había participado de un altercado minutos antes del hecho.

Un video difundido por cadenas de noticias como FOX 11, mostraría una pelea entre dos estudiantes varones en uno de los pasillos del colegio, tras la cual uno de ellos corrió y saltó por encima de una baranda.

Relatos de los testigos y la confusión en el campus

Un testigo de los hechos relató a los medios locales que escuchó ruidos y vio a varios jóvenes discutiendo antes de que ocurriera la tragedia. “Vi a un estudiante que sufrió heridas muy graves; se lanzó desde el cuarto piso”, declaró. Aunque la secuencia registrada en video y las versiones de la comunidad estudiantil apuntan a este antecedente de violencia, las autoridades policiales mantienen la prudencia y continúan investigando si la pelea guardaba relación directa con la decisión del joven de saltar.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) indicó que el caso permanece bajo una investigación abierta, catalogada inicialmente bajo los protocolos de un "posible homicidio". No obstante, las fuerzas de seguridad aclararon que este término responde a la terminología legal estadounidense para abarcar cualquier muerte causada por la intervención de terceros, sin que esto signifique necesariamente que se haya determinado una responsabilidad penal directa o que existan otros alumnos detenidos por el momento.

Tras el incidente, el campus permaneció cerrado durante casi tres horas y posteriormente se formó un altar conmemorativo frente a la institución. Compañeros del estudiante, como la alumna Leah Diaz, expresaron el profundo miedo y la tensión que se respiraba en el ambiente. Para hacer frente al trauma emocional, la secundaria Benjamin Franklin dispuso la integración de consejeros profesionales para asistir tanto al personal como a los estudiantes afectados durante la reapertura de las actividades académicas.