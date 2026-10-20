¿Murió Kim Jong Un? Qué se sabe de los rumores sobre su muerte y de su aparición en Corea del Norte

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¿Murió Kim Jong Un? Qué se sabe de los rumores sobre su muerte y de su aparición en Corea del Norte

Tras los rumores sobre su supuesta muerte, Kim Jong Un reapareció en los reportes de la prensa norcoreana junto a su esposa e hija. Esto se sabe sobre las versiones que circularon en redes sociales.

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Kim Jong Un reaparece 20 octubre 2026 muerte coma Corea del Norte

Versiones sobre un coma, un traslado de urgencia a China y su presunta muerte circularon en redes sociales. Conozca de dónde surgieron los rumores sobre Kim Jong Un y qué pruebas existen. (Foto Prensa Libre: NK News / Rodong Sinmun).

La prensa estatal de Corea del Norte informó que Kim Jong Un asistió el 19 de octubre a una feria de calzado y ropa, acompañado por su hija y su esposa, después de los rumores que circularon en redes sociales sobre su supuesta muerte.

La agencia NK News atribuye el rumor, difundido en X entre el 17 y el 18 de octubre, a dos perfiles opositores al Gobierno de China, cuyos responsables aparentemente afirmaron que el líder norcoreano había fallecido o se encontraba en coma y que habría sido trasladado de urgencia a Pekín.

El diario argentino La Nación cita a la agencia surcoreana Yonhap, que señaló que Kim había visitado la exposición en Pyongyang, aunque la prensa estatal norcoreana evitó referirse a las versiones que circulan en redes sociales.

Funcionarios de Corea del Sur afirmaron que no cuentan con información que respalde las especulaciones.

Uno de los responsables del rumor es Wanjun Xie, presidente del Partido Democrático de China, radicado en Estados Unidos, cuya organización está prohibida en Pekín.

Xie señaló que Kim Jong Un sufrió una grave hemorragia cerebral y entró en coma, lo que aparentemente requirió su traslado a un hospital universitario en China, aunque la gravedad de su estado habría ocasionado su fallecimiento. Finalmente, su cuerpo habría sido devuelto en secreto a Corea del Norte.

También dijo que China habría enviado 9 mil soldados a Pyongyang ante el temor de una crisis sucesoria.

Pese a la falta de informes médicos, fotografías, testigos identificables u otras pruebas, medios como el diario británico The Sun replicaron la información, aunque la presentaron como “especulación no verificada”.

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Xie ya había difundido afirmaciones de este tipo. Según la BBC, aseguró, sin aportar pruebas, que Xi Jinping había muerto.

La corresponsal de la BBC en China, Laura Bicker, explicó que el secretismo que rodea a la cúpula del poder en Corea del Norte convierte cada versión sobre Kim en un asunto internacional.

Kim Jong Un reaparece 20 octubre 2026 muerte coma Corea del Norte
Los rumores sobre la salud de Kim Jong Un volvieron a poner al líder norcoreano en el centro de la atención internacional. Una aparición reportada en Pyongyang contrasta con las versiones de su supuesta muerte. (Foto Prensa Libre: NK News / Rodong Sinmun).

Según France 24, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur informó a sus legisladores, el 30 de septiembre, que Kim pesa alrededor de 140 kilogramos y presenta un riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, la agencia indicó que no había detectado problemas de salud y señaló como muestra de ello su capacidad para subir escaleras corriendo durante la inspección de un destructor naval.

Kim Jong Un reaparece 20 octubre 2026 muerte coma Corea del Norte
Dos perfiles opositores al Gobierno de China difundieron versiones sobre la supuesta muerte de Kim Jong Un. Los señalamientos llegaron a medios internacionales pese a la falta de pruebas. (Foto Prensa Libre: NK News / Rodong Sinmun).

La prensa internacional cuestiona la actual sucesión de la dinastía Kim, que gobierna Corea del Norte desde hace tres generaciones.

NK News atribuye la difusión de los rumores a las redes sociales y al impulso de publicaciones supuestamente hechas con bots.

El periódico mexicano El Heraldo reportó que Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un, aseguró que los militares surcoreanos efectúan disparos de advertencia en la frontera entre ambos países, por lo que advirtió que desplegarán armas adicionales en el cruce fronterizo.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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