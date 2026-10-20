¿Murió Kim Jong Un? Qué se sabe de los rumores sobre su muerte y de su aparición en Corea del Norte

La prensa estatal de Corea del Norte informó que Kim Jong Un asistió el 19 de octubre a una feria de calzado y ropa, acompañado por su hija y su esposa, después de los rumores que circularon en redes sociales sobre su supuesta muerte.

La agencia NK News atribuye el rumor, difundido en X entre el 17 y el 18 de octubre, a dos perfiles opositores al Gobierno de China, cuyos responsables aparentemente afirmaron que el líder norcoreano había fallecido o se encontraba en coma y que habría sido trasladado de urgencia a Pekín.

El diario argentino La Nación cita a la agencia surcoreana Yonhap, que señaló que Kim había visitado la exposición en Pyongyang, aunque la prensa estatal norcoreana evitó referirse a las versiones que circulan en redes sociales.

Funcionarios de Corea del Sur afirmaron que no cuentan con información que respalde las especulaciones.

Uno de los responsables del rumor es Wanjun Xie, presidente del Partido Democrático de China, radicado en Estados Unidos, cuya organización está prohibida en Pekín.

Xie señaló que Kim Jong Un sufrió una grave hemorragia cerebral y entró en coma, lo que aparentemente requirió su traslado a un hospital universitario en China, aunque la gravedad de su estado habría ocasionado su fallecimiento. Finalmente, su cuerpo habría sido devuelto en secreto a Corea del Norte.

It is rumored that recently,Kim Jong-un, General Secretary of the Workers' Party of Korea and Supreme Leader of North Korea, suffered a severe cerebral hemorrhage and fell into a coma. Although a team of medical experts from Peking Union Medical College Hospital was dispatched to North Korea to assist in his treatment, the poor medical conditions in North Korea forced Kim Jong-un to be transferred to Peking Union Medical College Hospital for emergency treatment. However, due to the severity of his condition and the fact that the optimal window for treatment had passed, Kim Jong-un succumbed to his injuries and died. His body has been secretly transported back to North Korea, and the news of his death is being kept under wraps. — Wanjun Xie (@xie_wanjun) October 18, 2026

También dijo que China habría enviado 9 mil soldados a Pyongyang ante el temor de una crisis sucesoria.

Pese a la falta de informes médicos, fotografías, testigos identificables u otras pruebas, medios como el diario británico The Sun replicaron la información, aunque la presentaron como “especulación no verificada”.

Xie ya había difundido afirmaciones de este tipo. Según la BBC, aseguró, sin aportar pruebas, que Xi Jinping había muerto.

La corresponsal de la BBC en China, Laura Bicker, explicó que el secretismo que rodea a la cúpula del poder en Corea del Norte convierte cada versión sobre Kim en un asunto internacional.

Los rumores sobre la salud de Kim Jong Un volvieron a poner al líder norcoreano en el centro de la atención internacional. Una aparición reportada en Pyongyang contrasta con las versiones de su supuesta muerte. (Foto Prensa Libre: NK News / Rodong Sinmun).

Según France 24, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur informó a sus legisladores, el 30 de septiembre, que Kim pesa alrededor de 140 kilogramos y presenta un riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, la agencia indicó que no había detectado problemas de salud y señaló como muestra de ello su capacidad para subir escaleras corriendo durante la inspección de un destructor naval.

Dos perfiles opositores al Gobierno de China difundieron versiones sobre la supuesta muerte de Kim Jong Un. Los señalamientos llegaron a medios internacionales pese a la falta de pruebas. (Foto Prensa Libre: NK News / Rodong Sinmun).

La prensa internacional cuestiona la actual sucesión de la dinastía Kim, que gobierna Corea del Norte desde hace tres generaciones.

NK News atribuye la difusión de los rumores a las redes sociales y al impulso de publicaciones supuestamente hechas con bots.

El periódico mexicano El Heraldo reportó que Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un, aseguró que los militares surcoreanos efectúan disparos de advertencia en la frontera entre ambos países, por lo que advirtió que desplegarán armas adicionales en el cruce fronterizo.