“Kim Jong-un es amigo mío”: qué dijo Trump sobre el líder norcoreano y su poderío nuclear

De acuerdo con EFE, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a los medios en el exterior de la Casa Blanca este martes 29 de septiembre. El mandatario afirmó que es “prácticamente la única persona en el mundo” que le agrada al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. También señaló que, según él, los anteriores presidentes de Estados Unidos permitieron que Corea del Norte desarrollara un arsenal nuclear.

“Resulta que Kim Jong-un es amigo mío. A él le agrada Trump. No le agrada mucha otra gente. Soy prácticamente la única persona en todo el mundo que le agrada, y él me agrada a mí. Me llueven las críticas cuando digo eso. La gente dice que él es terrible”, dijo Trump.

Por otro lado, elogió el armamento nuclear que posee Corea del Norte. “Kim Jong-un tiene capacidades nucleares, un gran arsenal nuclear, bastante grande, no como el nuestro, pero tiene capacidad nuclear. ¿Sabe por qué? Porque hubo presidentes que no hicieron lo que yo hice. Eso se podría haber evitado, pero hubo presidentes que no eran Trump, y no lo detuvieron”, añadió el mandatario estadounidense, quien acusó indirectamente a sus predecesores.

Por otro lado, el mandatario estadounidense afirmó que a Kim “le irá bien” mientras él esté al mando en la Casa Blanca. Además, está dispuesto a reunirse con él, después de que las conversaciones sobre la desnuclearización entre ambos quedaran estancadas tras el fracaso de la cumbre celebrada en Hanói en el 2019.

Por su parte, Corea del Norte, que ha reforzado sus lazos con Rusia y restablecido su relación con China, no parece mostrar interés en dar seguimiento a las conversaciones.

*Con información de EFE.

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