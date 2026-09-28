“No son fake news”: qué dijo papa León XIV sobre las preocupaciones por la inteligencia artificial

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“No son fake news”: qué dijo papa León XIV sobre las preocupaciones por la inteligencia artificial

León XIV instó a tomar en serio las advertencias de los expertos sobre los posibles riesgos de la inteligencia artificial y pidió profundizar en el análisis de sus efectos futuros.

Cecilia Donis

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PARÍS (FRANCIA), 25/09/2026.- El papa León XIV conversa con los periodistas que cubren su viaje en el avión que le conduce al aeropuerto de París-Orly, Francia este viernes, donde permanecerá hasta el próximo lunes. En su primera etapa en París le esperan encuentros institucionales, la vigilia en la catedral de Notre-Dame, un esperado discurso en la sede de la Unesco y una bienvenida multitudinaria por las calles. EFE/Dicasterio de la Comunicación /Matteo Pernaselci / SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El papa León XIV mencionó que las preocupaciones relacionadas con la IA deben tomarse en serio e hizo un llamado a líderes y organizaciones para abordarlas. (Foto Prensa Libre: EFE)

De acuerdo con EFE, el papa León XIV respondió a temas relacionados con el impacto de la inteligencia artificial durante una rueda de prensa, en el regreso de su visita a Francia. Afirmó que las preocupaciones planteadas por los expertos en inteligencia artificial deben tomarse en serio.

El pontífice aclaró que se mantiene tranquilo al respecto y descartó especulaciones sobre una situación de pánico. “No creo que sean noticias falsas, como algunos han dicho, para intentar obtener algún beneficio, ya sea financiero o de otro tipo”, agregó.

Explicó a los medios, entre ellos EFE, que el jueves último leyó que el director de NVIDIA aseguró que encontraron una forma de establecer medidas de seguridad y límites a la inteligencia artificial para evitar que salga de los sistemas en los que funciona y provoque los daños que se han mencionado.

Además, invitó a líderes políticos, líderes en IA, organizaciones sociales y asociaciones a abordar el tema de manera profunda y analizar lo que podría ocurrir en el futuro.

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“Simplemente decir: oh, no va a suceder y cerrar los ojos ante ello, creo que probablemente no sea la manera más responsable de proceder”, afirmó.

También recordó que el Vaticano creó su propia comisión sobre inteligencia artificial, que comenzó con el objetivo de coordinar el uso de esta tecnología en la Santa Sede, así como de analizar sus posibles riesgos y beneficios.

El papa enfatizó que debe continuar el trabajo para garantizar que la inteligencia artificial no represente un riesgo para la humanidad y agregó que no se puede ser indiferente al respecto.

Con información de EFE.

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