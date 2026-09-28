“No son fake news”: qué dijo papa León XIV sobre las preocupaciones por la inteligencia artificial

De acuerdo con EFE, el papa León XIV respondió a temas relacionados con el impacto de la inteligencia artificial durante una rueda de prensa, en el regreso de su visita a Francia. Afirmó que las preocupaciones planteadas por los expertos en inteligencia artificial deben tomarse en serio.

El pontífice aclaró que se mantiene tranquilo al respecto y descartó especulaciones sobre una situación de pánico. “No creo que sean noticias falsas, como algunos han dicho, para intentar obtener algún beneficio, ya sea financiero o de otro tipo”, agregó.

Explicó a los medios, entre ellos EFE, que el jueves último leyó que el director de NVIDIA aseguró que encontraron una forma de establecer medidas de seguridad y límites a la inteligencia artificial para evitar que salga de los sistemas en los que funciona y provoque los daños que se han mencionado.

Además, invitó a líderes políticos, líderes en IA, organizaciones sociales y asociaciones a abordar el tema de manera profunda y analizar lo que podría ocurrir en el futuro.

“Simplemente decir: oh, no va a suceder y cerrar los ojos ante ello, creo que probablemente no sea la manera más responsable de proceder”, afirmó.

También recordó que el Vaticano creó su propia comisión sobre inteligencia artificial, que comenzó con el objetivo de coordinar el uso de esta tecnología en la Santa Sede, así como de analizar sus posibles riesgos y beneficios.

El papa enfatizó que debe continuar el trabajo para garantizar que la inteligencia artificial no represente un riesgo para la humanidad y agregó que no se puede ser indiferente al respecto.

Con información de EFE.

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