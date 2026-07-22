¿No tenía propiedades? Por qué las autoridades de México no hallaron inmuebles vinculados al “Mayo” Zambada

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, dijo este 22 de julio que las autoridades no encontraron ninguna propiedad vinculada al narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, luego de que fuera condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Además de la condena, la justicia estadounidense había ordenado el decomiso de US$15 millones en bienes y propiedades de Zambada, cantidad que la defensa del condenado anticipó que "no habría forma que él pagaría dicha cantidad".

Sin embargo, el secretario Harfuch afirmó que el Gobierno federal "no halló ninguna propiedad vinculada directamente a Zambada".

No obstante, destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró una "gran cantidad" de cuentas y propiedades de organizaciones criminales que podrían estar vinculadas con el fundador del cartel de Sinaloa.

"A nombre de él específicamente no. Sí de las organizaciones criminales y han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles", afirmó Harfuch en conferencia de prensa.

#Mañanera | 🔴🗣️"De él, directamente a su nombre, no"



Sobre propiedades de "El Mayo" Zambada, Omar García Harfuch respondió si han sido aseguradas o detectadas por fuerzas federales pic.twitter.com/stbLStZkiA — El Universal (@El_Universal_Mx) July 22, 2026

Con esta declaración, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó lo afirmado por el abogado de El Mayo, Frank Pérez, quien el martes aseguró en una entrevista con el periódico Milenio que EE. UU. no identificó ninguna propiedad a nombre de su cliente.

Sobre este decomiso, la Administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que revise si el Estado debe reclamar parte de los US$15 millones.

Tras conocerse la sentencia, la mandataria mexicana dijo que no tiene una "opinión personal" y se mostró escéptica ante el llamado que hizo Zambada para que terminara la violencia en el país norteamericano.

#ÚLTIMAHORA | El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las fuerzas federales no han asegurado propiedades a nombre de Ismael “El Mayo” Zambada.



Precisó que sí se han asegurado bienes y congelado un gran número de cuentas vinculadas a… pic.twitter.com/BsRIOWpEjP — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) July 22, 2026

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