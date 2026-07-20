Internacional
¿Será enviado a la misma cárcel del “Chapo”? EE. UU. condena a cadena perpetua a “El Mayo” Zambada
Un juez de EE. UU. condenó a cadena perpetua a Ismael "El Mayo" Zambada, además ordenó el decomiso de casi US$15 mil millones en bienes vinculados al narcotraficante.
Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada condenado a cadena perpetua este lunes. (Foto Prensa Libre: EFE)
Vestido con un uniforme de presidiario, este 20 de julio Ismael Zambada fue condenado a cadena perpetua por un juez federal de Nueva York por delitos vinculados con el narcotráfico, luego de declararse culpable y expresar en reiteradas ocasiones su arrepentimiento.
Zambada, de 76 años, compareció ante el juez Brian Cogan en el tribunal federal de Brooklyn, donde conoció finalmente su condena.
Durante la audiencia, que duró poco más de media hora, también llamaron la atención los esfuerzos de la defensa de Zambada para evitar que fuera enviado a la prisión de aislamiento donde se encuentra Joaquín Guzmán.
Por ello, los abogados de Zambada solicitaron al magistrado que el condenado fuera trasladado a una prisión médica. Sin embargo, aún se desconocen los padecimientos o enfermedades que tendría.
No obstante, el abogado, luego de confirmar la condena, optó por no hacer ninguna recomendación sobre el centro al que debería ser trasladado Zambada. Sí pidió que se tomaran en cuenta aspectos como su estado de salud.
Previamente, la Fiscalía reiteró que la decisión sobre el centro al que será enviado Zambada está en manos de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), una agencia del Gobierno de Estados Unidos.
Carta de perdón
Durante la mayor parte de la audiencia, Zambada permaneció en silencio, siguió la traducción simultánea y, por momentos, mantuvo la mirada perdida. De hecho, su abogado tuvo que explicarle en dos ocasiones lo que el juez le decía porque no le entendía.
Solo intervino una vez para leer una carta de disculpa en la que reconoció el daño causado durante sus años al frente del cartel y llamó a las próximas generaciones a no repetir los mismos errores.
"Lo siento (…) Nadie gana en este tipo de guerras", aseguró Zambada en español durante la audiencia de sentencia en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.
"No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad", agregó.
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