¿Será enviado a la misma cárcel del “Chapo”? EE. UU. condena a cadena perpetua a “El Mayo” Zambada

Vestido con un uniforme de presidiario, este 20 de julio Ismael Zambada fue condenado a cadena perpetua por un juez federal de Nueva York por delitos vinculados con el narcotráfico, luego de declararse culpable y expresar en reiteradas ocasiones su arrepentimiento.

Zambada, de 76 años, compareció ante el juez Brian Cogan en el tribunal federal de Brooklyn, donde conoció finalmente su condena.

Durante la audiencia, que duró poco más de media hora, también llamaron la atención los esfuerzos de la defensa de Zambada para evitar que fuera enviado a la prisión de aislamiento donde se encuentra Joaquín Guzmán.

Por ello, los abogados de Zambada solicitaron al magistrado que el condenado fuera trasladado a una prisión médica. Sin embargo, aún se desconocen los padecimientos o enfermedades que tendría.

Co-Founder of the Sinaloa Cartel, Ismael “El Mayo” Zambada Garcia SENTENCED TO LIFE IN PRISON and Ordered to Forfeit $15 Billion in Drug Trafficking Profits



"Today, narco-trafficker El Mayo was sentenced to life in prison, marking the end of his reign over the Sinaloa Cartel,… pic.twitter.com/pWyPn2VJno — Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 20, 2026

No obstante, el abogado, luego de confirmar la condena, optó por no hacer ninguna recomendación sobre el centro al que debería ser trasladado Zambada. Sí pidió que se tomaran en cuenta aspectos como su estado de salud.

Previamente, la Fiscalía reiteró que la decisión sobre el centro al que será enviado Zambada está en manos de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), una agencia del Gobierno de Estados Unidos.

Carta de perdón

Durante la mayor parte de la audiencia, Zambada permaneció en silencio, siguió la traducción simultánea y, por momentos, mantuvo la mirada perdida. De hecho, su abogado tuvo que explicarle en dos ocasiones lo que el juez le decía porque no le entendía.

Ismael “El Mayo” Zambada, who co-founded Mexico’s Sinaloa Cartel with Joaquín “El Chapo” Guzmán and led the criminal organization after Guzmán‘s 2016 capture, was sentenced by a U.S. federal judge Monday to life in prison without the possibility of parole. https://t.co/2ymNqvyky6 — The Washington Post (@washingtonpost) July 20, 2026

Solo intervino una vez para leer una carta de disculpa en la que reconoció el daño causado durante sus años al frente del cartel y llamó a las próximas generaciones a no repetir los mismos errores.

"Lo siento (…) Nadie gana en este tipo de guerras", aseguró Zambada en español durante la audiencia de sentencia en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

"No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad", agregó.

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