“La captura”: quiénes protagonizan la película de en Netflix sobre el arresto de “El Chapo” Guzmán

La historia de uno de los delincuentes más buscados llega a la pantalla en una producción de Netflix titulada La captura, que se estrenará en las próximas semanas.

La plataforma de streaming publicó las primeras imágenes de la película La captura en su cuenta de Instagram. La producción mexicana mostrará una versión de cómo se vive el crimen organizado desde las agencias policiales, esta vez, en torno al arresto del narcotraficante Joaquín Loera, alias "El Chapo" Guzmán.

A diferencia de otras producciones, esta película no contará la historia desde la perspectiva del capo, sino desde la de los policías federales que participaron en su detención.

La historia está basada en un hecho real ocurrido el 8 de enero del 2016 y sigue a dos agentes de policía, Arturo Carmona y Héctor Rosales, quienes se enfrentan a situaciones que pondrán a prueba su ética profesional.

La trama se centra en el momento en que los policías realizan un patrullaje nocturno y detienen un vehículo en Los Mochis, Sinaloa. Al inspeccionarlo, se dan cuenta de que tiene reporte de robo y que quien lo conduce es uno de los criminales más conocidos del mundo: Joaquín Loera, alias "El Chapo" Guzmán.

Ambos oficiales deben enfrentarse a una tentadora oferta: dejar en libertad al capo a cambio de una millonaria cantidad de dinero o entregarlo a las autoridades. Esta situación los arrinconará y los obligará a decidir entre la rectitud y la corrupción.

Actualmente, "El Chapo" Guzmán cumple una condena en Estados Unidos y, pese a solicitar su extradición a México, no ha logrado conseguirla.

De momento, no hay muchos detalles sobre el elenco que dará vida a los personajes, pero hay dos nombres confirmados: Alfonso Herrera y Noé Hernández, quienes interpretarán a los dos policías protagonistas de la producción.

“Dos policías. Una decisión imposible. Alfonso Herrera y Noé Hernández protagonizan ‘La captura’, dirigida por Chava Cartas, director de ‘Contraataque’. Este verano, solo en Netflix”, se lee en la publicación de Instagram.

Otros nombres, como Juan Pablo Cruz, Héctor Kotsifakis y Alendra Vázquez de León, también formarían parte del elenco.

Hasta el momento, Netflix no ha anunciado la fecha exacta del estreno de La captura. Únicamente se sabe que se estrenará en verano del 2026; por lo tanto, se espera que llegue a la plataforma en julio próximo.