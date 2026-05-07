Internacional
“No le hice daño a nadie”: “El Chapo” culpa al Gobierno de México de la violencia e insiste en su extradición
Una corte publicó una carta del "Chapo" Guzmán en donde culpa al gobierno de México de la violencia e insiste en solicitar su extradición.
En una nueva carta, "El Chapo" Guzmán culpa al gobierno de México de la violencia e insiste en su extradición. (Foto Prensa Libre: EFE)
Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, antiguo cabecilla del cartel de Sinaloa, afirmó en una carta en la que volvió a solicitar su extradición a México que el Gobierno de ese país es responsable “de todos los delitos violentos” registrados.
Las declaraciones de Guzmán aparecen en una carta manuscrita en inglés que el narcotraficante envió el 1 de mayo a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, pero que las autoridades recibieron hasta el 6 de mayo y publicaron este jueves.
“El Gobierno mexicano fue responsable de todos los delitos violentos; yo no le hice daño a nadie”, dice Guzmán en la carta.
Según Guzmán, los delitos por los que fue condenado “se basan en un solo testigo”.
“En mi país no se me conocía por cosas malas; las cosas buenas que he hecho en México fueron querer que la familia comiera junta y tuviera una vida estupenda”, afirmó.
Se trata de la sexta carta que Guzmán envía a la corte de Nueva York en las últimas semanas.
La publicación de la más reciente carta del narcotraficante ocurrió después de que un juez desestimó la petición de Guzmán de ser extraditado a México, al considerar que sus argumentos “carecían de sentido” y no tenían “validez jurídica”.
Además de culpar al Gobierno de México, Guzmán también arremetió contra el exfuncionario de la DEA que lideró la operación en la que fue capturado.
“Agradezco a los tribunales que acepten esta carta en defensa de mi imparcialidad para buscar otro veredicto sobre las pruebas que no eran concluyentes”, afirmó Guzmán.
En el 2019, Guzmán fue declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico y condenado a cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.
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