“No le hice daño a nadie”: “El Chapo” culpa al Gobierno de México de la violencia e insiste en su extradición

Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, antiguo cabecilla del cartel de Sinaloa, afirmó en una carta en la que volvió a solicitar su extradición a México que el Gobierno de ese país es responsable “de todos los delitos violentos” registrados.

Las declaraciones de Guzmán aparecen en una carta manuscrita en inglés que el narcotraficante envió el 1 de mayo a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, pero que las autoridades recibieron hasta el 6 de mayo y publicaron este jueves.

“El Gobierno mexicano fue responsable de todos los delitos violentos; yo no le hice daño a nadie”, dice Guzmán en la carta.

Según Guzmán, los delitos por los que fue condenado “se basan en un solo testigo”.

“En mi país no se me conocía por cosas malas; las cosas buenas que he hecho en México fueron querer que la familia comiera junta y tuviera una vida estupenda”, afirmó.

🔴 Se hace pública otra carta escrita por Joaquín “Chapo” Guzmán, fechada el 28 de Abril y recibida por la corte ayer 6 de Mayo. El Narcotraficante Insiste en apelar, pedir un nuevo juicio y ser extraditado a México. Es la sexta carta que envía a la corte pic.twitter.com/a46IlFH2ve — Michelle Rivera (@michelleriveraa) May 7, 2026

Se trata de la sexta carta que Guzmán envía a la corte de Nueva York en las últimas semanas.

La publicación de la más reciente carta del narcotraficante ocurrió después de que un juez desestimó la petición de Guzmán de ser extraditado a México, al considerar que sus argumentos “carecían de sentido” y no tenían “validez jurídica”.

La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York difundió una nueva carta enviada por Joaquín #ElChapo Guzmán, donde insiste en su solicitud para ser extraditado a México.



En el documento, asegura que “no hizo daño a nadie” y reitera sus reclamos sobre las condiciones en las que… pic.twitter.com/8HnDUtH2Ru — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

Además de culpar al Gobierno de México, Guzmán también arremetió contra el exfuncionario de la DEA que lideró la operación en la que fue capturado.

“Agradezco a los tribunales que acepten esta carta en defensa de mi imparcialidad para buscar otro veredicto sobre las pruebas que no eran concluyentes”, afirmó Guzmán.

En el 2019, Guzmán fue declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico y condenado a cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

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