NSA prepara su mayor reestructuración interna en al menos una década

Según funcionarios actuales y anteriores que han sido informados sobre el plan que se está elaborando, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) se someterá a su reestructuración interna más extensa en al menos una década.

El nuevo diseño de una de las agencias de inteligencia más poderosas de Estados Unidos, que se anunció a los altos mandos de la NSA la semana pasada, es obra del general del Ejército Joshua M. Rudd, director de la NSA, según informaron estos funcionarios.

La iniciativa de Rudd contempla la creación, en la sede de la NSA en Fort Meade, Maryland, de cinco nuevas organizaciones dentro de la agencia: una dedicada a la inteligencia artificial, otra a China, otra a la ciberseguridad, otra al apoyo al combate y otra a la inteligencia global. Según exfuncionarios, cada una estará dirigida por un nuevo “director de misión”.

Según funcionarios actuales y anteriores, Rudd cree que esta nueva configuración organizativa reflejará mejor las prioridades actuales y futuras de la NSA. La NSA, principal organismo de espionaje global de la comunidad de inteligencia estadounidense, se especializa en espionaje digital.

Según un exfuncionario familiarizado con el plan, los jefes de misión tendrán las facultades “efectivas” de un subdirector de la NSA. Este exfuncionario, al igual que otros mencionados en este artículo, habló bajo condición de anonimato para tratar información confidencial sobre la agencia, cuyas operaciones son altamente clasificadas.

La NSA no respondió a la solicitud de comentarios.

Cinco nuevas áreas de misión

No quedó claro de inmediato si las cinco nuevas organizaciones reemplazarán a las divisiones existentes dentro de la NSA o si se superpondrán a la estructura actual de la agencia. Se cree que la NSA emplea a más de 30 mil personas, tanto militares como civiles, y cuenta con una plantilla mayor que la de la CIA.

Según los exfuncionarios, Rudd les dijo a altos funcionarios de la NSA que los directores de los cinco nuevos centros de misión podrían ser seleccionados fuera de la agencia, lo que inquietó a los empleados de la NSA.

“Están suplicando a la gente que regrese, especialmente a los líderes”, dijo el primer exfuncionario, refiriéndose al personal de la NSA que se ha marchado.

Un segundo exfuncionario afirmó que Rudd está considerando candidatos para los nuevos puestos de director de misión. Se desconoce si ya se ha elegido a alguno.

Según un funcionario actual y otro anterior, la unidad de piratería informática de élite conocida como Tailored Access Operations (TAO), reconstituida en los últimos meses por Rudd, estará bajo la supervisión del director de la misión de inteligencia global.

Según declaró el segundo exfuncionario, la TAO recibirá un aumento presupuestario significativo en el nuevo año fiscal federal, que comienza el 1 de octubre.

Fundada en 1997, la TAO es una de las unidades más secretas de la NSA, dedicada a comprometer —y en ocasiones atacar— los objetivos digitales más difíciles de alcanzar en todo el mundo. El nombre de la unidad se eliminó en el 2016 y sus miembros se encuentran ahora repartidos entre diferentes componentes de la NSA.

The National Security Agency is set to undergo its most extensive internal restructuring in at least a decade, according to current and former officials briefed on the emerging plan. https://t.co/vc18JMWzEW pic.twitter.com/DMc6NBmmVp — The Washington Post (@washingtonpost) September 14, 2026

Un calendario acelerado

Rudd, cuyo nombramiento se confirmó en marzo, es a la vez director de la NSA y jefe del Comando Cibernético de Estados Unidos, uno de los comandos de combate del Pentágono. En su doble función, rinde cuentas tanto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, como al director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton.

Antes de asumir la dirección de la NSA, la carrera militar de Rudd se centró principalmente en operaciones especiales.

La NSA, considerada generalmente la rama más grande y mejor financiada del aparato de inteligencia estadounidense, se centra en la recopilación a gran escala de inteligencia de señales, incluidas comunicaciones y otra información electrónica. También gestiona y protege los sistemas de cifrado estadounidenses para impedir que agentes extranjeros accedan a las comunicaciones y redes confidenciales del gobierno de Estados Unidos.

El cronograma para la reestructuración de la NSA es ambicioso. Según un exfuncionario, se espera que los nuevos directores de misión presenten sus propuestas de rediseño organizacional a Rudd a finales de mes. Se prevé que la implementación comience a mediados de octubre, con el objetivo de alcanzar la plena capacidad operativa a mediados de enero del 2027, según indicaron un funcionario actual y otro anterior.

Rudd admitió que no saben cómo lo van a hacer, así que se apresurarán a tomar decisiones reversibles, por si acaso se equivocan, dijo el primer exfuncionario. El personal de la NSA aún no tiene claro si los nuevos directores de misión simplemente se integrarán a la burocracia preexistente o si supervisarán cambios estructurales más profundos dentro de Fort Meade.

La inteligencia artificial gana espacio

Desde que asumió la dirección de la NSA en marzo, Rudd se ha centrado en los avances relacionados con la IA, según exfuncionarios. La NSA ha lanzado una nueva herramienta de IA para ordenador llamada “Ask Mary”, supuestamente en honor a la jefa de la división que lidera los esfuerzos de integración de la IA en la agencia.

La agencia ha mostrado gran interés en colaborar con laboratorios comerciales de IA, llegando incluso a sortear la prohibición del Pentágono contra Anthropic para emplear el avanzado modelo Mythos de la empresa.

Según un exfuncionario, Rudd ha visitado con frecuencia la Casa Blanca, donde los temas relacionados con la IA han dominado sus conversaciones. La administración ha propuesto un aumento presupuestario masivo de miles de millones de dólares para inversiones en tecnología de la información y capacidad informática, según exfuncionarios. Los niveles de financiación de la NSA, aprobados por el Congreso como parte del “presupuesto secreto”, se mantienen en estricto secreto.

La última gran reestructuración de la agencia, conocida como “NSA 21”, se inició en el 2016 bajo la dirección de Mike Rogers. Ese esfuerzo, que dividió la NSA en seis direcciones, tuvo un plazo de dos años para su implementación y aún permanece inconcluso, según señaló el primer exfuncionario.