La lotería Powerball, una de las más populares en Estados Unidos, semana tras semana le cambia la vida a las afortunadas personas que obtienen alguno de sus premios.

Un claro ejemplo de este fenómeno sucedió hace algunos días en Missouri, cuando un hombre se llevó la sorpresa de su vida tras participar en este sorteo.

Al momento de reclamar sus ganancias de Powerball, un jugador, quien inicialmente pensó que había ganado solo US$4, se dio cuenta que su premio en realidad ascendía a los US$50 mil.

El hombre residente de Missouri comentó que los empleados de la tienda a la que llegó sabían de que alguien había comprado uno de los boletos ganadores.

“Cuando entregué el boleto, la joven susurró: ‘Ganaste US$50 mil’. Fue una semana después del sorteo”, aseguró el ganador.

“Normalmente verifico todos los números en casa, pero esa vez solo revisé el Powerball”, concluyó.

El afortunado ganador de este premio también aseguró que, a raíz de esta experiencia, comenzará a verificar todos los números de los billetes de lotería que compre en un futuro.

Su boleto coincidió con cuatro de los números ganadores del sorteo del pasado 17 de abril, los cuales fueron: 24, 29, 44, 47 y 54, con el Powerball en 2.

El premio de US$50 mil de Powerball fue reclamado en la tienda Casey’s, ubicada en la calle 100 N. Highway 7, a una hora de Kansas City.

#Powerball results are in.



Here are the winning numbers for tonight,

Wednesday, Apr. 17



24-29-44-47-54 − 2 PB − 2x PP#lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/RY6G6012XL