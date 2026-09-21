Periodista de Perú “China Polo” es asesinada durante una actividad y qué han revelado las autoridades

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Periodista de Perú “China Polo” es asesinada durante una actividad y qué han revelado las autoridades

La periodista y candidata peruana "China Polo" fue asesinada el pasado 19 de septiembre mientras hablaba frente a una cámara para redes sociales.

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Asesinato de China Polo

La periodista y candidata a gobernadora Susy Aponte, conocida como "China Polo", fue asesinada el pasado 19 de septiembre en Perú. (Foto Prensa Libre: chinapolo_dominical/Instagram)

El pasado 19 de septiembre se conoció en redes sociales sobre el asesinato en Perú de la periodista y candidata a gobernadora regional de Áncash, Susy Aponte, conocida como "China Polo", durante una actividad política en un mercado de Caraz.

El asesinato quedó grabado en video, en el momento en que "China Polo" iba acompañada por miembros de su campaña política y, en medio de la grabación, mientras ella habla a cámara, un presunto sicario le dispara en la cabeza.

Medios locales de Perú informaron que otras personas resultaron heridas en el lugar.

La Fiscalía de Perú indicó el pasado domingo que, además de investigar el asesinato de "China Polo", ese mismo día fueron detenidas dos personas como presuntas responsables del hecho.

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Mientras tanto, el Ministerio Público de Perú calificó el hecho como un presunto sicariato e indicó que dos de los detenidos fueron identificados como Luis Iván Obispo Días, de nacionalidad venezolana, y Ronald José Toro, de nacionalidad peruana.

La Fiscalía afirmó este 21 de septiembre que los detenidos permanecerán en detención preliminar por hasta 15 días mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen del asesinato.

Durante esos 15 días, la Fiscalía deberá determinar si solicita que sean enviados a prisión preventiva o si salen en libertad con algún tipo de restricción.

¿Alguien ordenó asesinarla?

En un mensaje compartido en sus redes sociales previo a su asesinato, "China Polo" acusó al director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, de haber "ordenado un atentado" contra ella, después de denunciar los presuntos vínculos de jefes policiales con la banda criminal Los Pulpos y afirmar que fue advertida de esa amenaza por internos de tres prisiones peruanas.

Revoredo fue reasignado de puesto en las últimas horas, según una resolución suprema publicada este domingo, y su nuevo cargo es el de director de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional.

Al igual que Revoredo, otros 19 generales y tres tenientes generales de la Policía Nacional han sido reasignados de sus puestos tras el nombramiento de Fredy López como nuevo comandante general de la institución, en detrimento del cuestionado Óscar Arriola.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Redacción EFE

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