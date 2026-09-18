Trump anuncia acuerdo con Dinamarca y Groenlandia y asegura que EE. UU. controlará “para siempre” su seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 18 de septiembre un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorgará a Washington control permanente sobre la seguridad y otras necesidades estratégicas de la isla. Trump sostuvo que el entendimiento permitirá además ampliar la presencia militar estadounidense en este territorio autónomo danés.

Aunque Trump presentó el pacto como un acuerdo alcanzado y aseguró que será “para siempre”, los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia precisaron que los tres países esperan firmarlo la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que posteriormente deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor.

“Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”, afirmó el mandatario.

El anuncio se produce después de meses de tensiones entre Washington, Copenhague y Nuuk por las pretensiones de Trump sobre Groenlandia, territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca.

¿Qué asegura Trump que podrá hacer Estados Unidos?

Según la versión divulgada por Trump, Estados Unidos tendrá capacidad para hacer lo que considere necesario en Groenlandia con el objetivo de proteger la seguridad de la isla y la estadounidense.

El mandatario aseguró además que ningún adversario de Estados Unidos podrá establecer una base, mantener presencia militar o efectuar inversiones sensibles en Groenlandia sin autorización expresa de Washington.

BREAKING: President Donald J. Trump announces complete and permanent American security control over Greenland, and excludes any adversary from Greenland and the surrounding region. pic.twitter.com/MVuT4yAfG5 — The White House (@WhiteHouse) September 18, 2026

Trump también anunció que su Gobierno comenzará de inmediato el proceso para desarrollar una mayor presencia militar en sectores de la isla.

El presidente estadounidense aseguró que su país trabajará con los habitantes de Groenlandia en el desarrollo y construcción de esas instalaciones.

Asimismo, afirmó que el acuerdo no tendrá costo para Estados Unidos, aunque todavía no se ha divulgado públicamente el texto definitivo que permita conocer todos sus alcances.

Dinamarca y Groenlandia matizan el anuncio

Aunque Trump presentó el entendimiento como un acuerdo alcanzado, un comunicado conjunto de los Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia precisó que los tres Gobiernos esperan firmarlo la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Una vez firmado, el pacto deberá superar los procedimientos parlamentarios necesarios antes de entrar en vigor.

Foto de referencia: Soldados participan en el ejercicio militar de la OTAN Arctic Shield 2026, en Narsarsuaq, Groenlandia, el 9 de septiembre del 2026. Las maniobras reúnen a unos 400 soldados de alrededor de 10 países de la OTAN y se desarrollan por tierra, mar y aire, con énfasis en operaciones militares bajo condiciones del Ártico. (Foto: Prensa Libre, EFE/Mads Claus Rasmussen)

Por lo tanto, los alcances anunciados por Trump deberán contrastarse con el contenido definitivo del documento cuando este sea firmado y divulgado.

La posición expresada previamente por Dinamarca ha sido que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad puede fortalecerse, pero sin negociar la soberanía. En enero, la primera ministra Mette Frederiksen afirmó que su Gobierno podía negociar sobre seguridad, inversiones y economía, pero no sobre soberanía, y recordó que las decisiones relacionadas con Dinamarca y Groenlandia corresponden a ambos territorios.

¿Estados Unidos adquirirá Groenlandia?

La información divulgada hasta ahora no establece una transferencia de soberanía ni que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos.

El entendimiento se concentra en asuntos de seguridad y defensa, después de que Trump insistiera desde el inicio de su segundo mandato en la importancia estratégica de la isla para su país.

Estados Unidos ya cuenta con acceso militar a Groenlandia mediante el acuerdo de defensa de 1951 con Dinamarca. El Gobierno danés ha señalado que ese instrumento concede a Washington amplias posibilidades de presencia en la isla.

Groenlandia, además, ha sido objeto de un respaldo explícito de varios países europeos, que han defendido los principios de soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras y han sostenido que corresponde a Dinamarca y Groenlandia decidir sobre los asuntos que les conciernen.

De las tensiones al acuerdo de seguridad

Trump ha sostenido desde el comienzo de su segundo mandato que Estados Unidos necesita un mayor control sobre Groenlandia por razones de seguridad nacional e internacional.

Sus planteamientos provocaron tensiones con Dinamarca. Frederiksen rechazó en enero la posibilidad de una anexión y recordó que Groenlandia no está en venta, aunque su Gobierno mantuvo abierta la posibilidad de ampliar la cooperación estadounidense en materia de defensa.

Foto de referencia: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el 20 de enero del 2026 en Truth Social una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente J. D. Vance, mientras planta una bandera estadounidense en Groenlandia. En la imagen se observa un cartel con el mensaje “Groenlandia, territorio de Estados Unidos, 2026”. (Foto: Prensa Libre, red social Truth Social, difundida por EFE)

En los meses siguientes, las partes mantuvieron conversaciones sobre la seguridad del Ártico. El pasado 14 de septiembre, gobiernos europeos volvieron a señalar que la región atraviesa una transformación estratégica marcada, entre otros factores, por la actividad de Rusia y el creciente interés de China.

Dinamarca también ha manifestado recientemente su disposición a trabajar más estrechamente con Estados Unidos en seguridad y defensa, al tiempo que ha reforzado la cooperación con sus aliados europeos en el Ártico.

El anuncio de este viernes supone así un cambio en el tono de la relación: después de meses de desacuerdos sobre el futuro de Groenlandia, Washington, Copenhague y Nuuk se encaminan hacia un nuevo esquema de cooperación en seguridad, cuyos términos definitivos se conocerán cuando el acuerdo sea firmado y complete los procedimientos requeridos para entrar en vigor.

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