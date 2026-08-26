Del tamaño de Manhattan: Qué se sabe del bloque de hielo que se desprendió de un glaciar en Groenlandia

El pasado 4 de agosto, un enorme bloque de hielo, del tamaño aproximado de la isla de Manhattan, se desprendió del glaciar Petermann, en el noroeste de Groenlandia.

El hecho fue documentado por la misión satelital europea Copernicus Sentinel-1 y fue calificado como la mayor pérdida de hielo desde el 2012.

La enorme masa de hielo desprendida, conocida científicamente como “isla de hielo”, abarcaba una superficie de 76 kilómetros cuadrados y poseía un espesor de hasta 150 metros.

Este fenómeno causa especial preocupación a los científicos, debido a que el enorme bloque de hielo funcionaba como una especie de freno natural para el glaciar y su pérdida supone una aceleración de la masa de hielo hacia el océano.

Los científicos ya llevaban años analizando la expansión de las fracturas en el enorme bloque de hielo. De hecho, desde abril del 2026 los expertos hallaron deformaciones y fracturas.

El 3 de agosto, los científicos notaron un deterioro considerable en la parte central de la estructura, hasta que 24 horas después esta se desprendió del glaciar.

🚨: Manhattan-sized Ice Island Breaks Off Greenland’s Petermann Glacier. pic.twitter.com/L37lDHjYoW — Night Sky Today (@NightSkyToday) August 26, 2026

Tras el colapso, el glaciar Petermann se encuentra en peligro de perder su estabilidad. Los científicos ya han encontrado dos islas de hielo, con áreas aproximadas de 97 y 87 kilómetros cuadrados, que están en riesgo de desprenderse.

Los científicos prevén que estas dos islas de hielo, en caso de desprenderse, serían de mayor tamaño que el bloque colapsado recientemente.

Lea también: Trump vuelve a mostrar interés por Groenlandia: qué ha dicho y cómo respondió el territorio



