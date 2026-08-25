AL95 y AL96: Qué dice el NHC sobre los dos fenómenos que se forman en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes informó sobre dos sistemas que empiezan a formarse en el océano Atlántico y que se desarrollarán a medida que la temporada de huracanes y el fenómeno de El Niño continúan.

El primer sistema es un área de baja presión ubicada a cientos de millas al sur-sureste de las islas de Cabo Verde, que podría producir chubascos y tormentas eléctricas.

El NHC afirma que el sistema tiene 70% de probabilidades de desarrollarse en los próximos días y el mismo porcentaje de hacerlo en los próximos siete días.

El sistema, que podría convertirse en depresión tropical, podría desplazarse hacia el oeste por el Atlántico tropical central y oriental.

El segundo sistema que analiza el NHC se encuentra en el Atlántico subtropical central, específicamente al este-noreste de las Bermudas.

Este sistema de baja presión se desplaza hacia el norte a una velocidad de entre 15 y 20 mph.

Al igual que el primero, el segundo sistema tiene altas probabilidades de convertirse en depresión o tormenta tropical.

La diferencia radica en que este sistema podría desarrollarse con más rapidez, a pesar de tener 40% de probabilidades de formarse en estos días.

Aug 25 2pm EDT: NHC is monitoring 2 areas (#AL95 & #AL96) across the basin. The high-latitude low could become a short-lived tropical cyclone, while the tropical Atlantic system (#AL96) is likely to become a tropical depression during the next day or 2. https://t.co/GrztW6mQJV pic.twitter.com/BZ6KqtvJlt — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 25, 2026

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