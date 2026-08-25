Internacional
AL95 y AL96: Qué dice el NHC sobre los dos fenómenos que se forman en el Atlántico
El Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. informó sobre dos fenómenos formados en el Atlántico que podrían convertirse en ciclones o depresiones tropicales.
Fotografía satelital cedida este jueves por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) que muestra el estado del clima en el Atlántico y el Pacífico. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Centro Nacional de Huracanes informó sobre dos sistemas que empiezan a formarse en el océano Atlántico y que se desarrollarán a medida que la temporada de huracanes y el fenómeno de El Niño continúan.
El primer sistema es un área de baja presión ubicada a cientos de millas al sur-sureste de las islas de Cabo Verde, que podría producir chubascos y tormentas eléctricas.
El NHC afirma que el sistema tiene 70% de probabilidades de desarrollarse en los próximos días y el mismo porcentaje de hacerlo en los próximos siete días.
El sistema, que podría convertirse en depresión tropical, podría desplazarse hacia el oeste por el Atlántico tropical central y oriental.
El segundo sistema que analiza el NHC se encuentra en el Atlántico subtropical central, específicamente al este-noreste de las Bermudas.
Este sistema de baja presión se desplaza hacia el norte a una velocidad de entre 15 y 20 mph.
Al igual que el primero, el segundo sistema tiene altas probabilidades de convertirse en depresión o tormenta tropical.
La diferencia radica en que este sistema podría desarrollarse con más rapidez, a pesar de tener 40% de probabilidades de formarse en estos días.
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