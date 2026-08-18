¿Por US$10 millones? Por qué Google compró los datos internos de la quebrada aerolínea Spirit

Este 18 de agosto, la empresa tecnológica Google compró los datos internos de Spirit Airlines, la aerolínea que quebró y cerró sus operaciones en mayo del 2026.

De acuerdo con el gigante tecnológico y documentos judiciales, el objetivo de la compra es utilizar los datos para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

La compra incluye 100 millones de correos electrónicos, 500 mensajes de Microsoft Teams y 30 millones de líneas de código.

También incluye modelos de precios, historiales de vuelos, calendarios de tripulaciones, bases de datos financieras y flujos de trabajo de atención al cliente.

Quedaron fuera de la compra los perfiles de los pasajeros, los datos del programa de fidelización y cualquier información de tarjetas de crédito.

Google indicó que contratará a una empresa externa para eliminar todos los datos de carácter personal.

En la subasta, celebrada de forma virtual el viernes pasado, Google superó a la firma especializada en datos para inteligencia artificial (IA) Mercor, que ofreció US$7.5 millones y quedó como postora de reserva.

La operación está sujeta a la aprobación del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde el juez Sean Lane tiene previsto celebrar una vista este miércoles.

Spirit Airlines, cuya sede estaba en Florida, dejó de operar el 2 de mayo y se convirtió en la primera gran aerolínea de Estados Unidos que desapareció por problemas financieros en 25 años.

In a competitive AI data race, Google buys Spirit Airlines' corporate data for $10 million, eclipsing Mercor's offer. Anonymized data is becoming a prized asset in tech to train AI models. https://t.co/RqiTUvPpBc — Business Insider (@BusinessInsider) August 17, 2026

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