¿Qué hay detrás de la posible reunión entre Trump, Putin y Xi para negociar el fin de la guerra en Ucrania?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este lunes 19 de octubre su disposición a reunirse con el presidente de Rusia, Vladímir Putin y el presidente de la República de China, Xi Jinping.

El objetivo sería negociar el fin de la guerra en Ucrania, en medio de crecientes rumores sobre una posible cumbre a tres bandas que excluiría al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y a los aliados europeos.

Al salir de la Casa Blanca, el líder estadounidense declaró ante los medios:“Me reuniría y haría cualquier cosa que pueda para poner fin a la guerra”, respondiendo a los reportes de la prensa internacional sobre una propuesta originada desde el Kremlin.

La idea de una reunión entre los tres líderes, adelantada por el diario The Wall Street Journal, fue discutida recientemente en una llamada telefónica entre Vladímir Putin y Donald Trump el pasado 9 de octubre.

Aunque el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que hablaron de este tema, aclaró que todavía no hay un acuerdo firme para realizar el encuentro durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), prevista para noviembre en Shenzhen, China.

En respuesta, Volodímir Zelenski rechazó la propuesta y acusó a Washington de pretender la rendición de su país, señalando que la administración estadounidense "ha limitado el intercambio de información de inteligencia" y "ha retrasado el envío de misiles de defensa".

En las últimas semanas, Trump ha intensificado sus señalamientos contra el gobierno de Kiev, afirmando que su homólogo ucraniano “no está ayudando mucho” para lograr una salida pacífica al conflicto armado.

La postura de Washington frente al liderazgo de Kiev

Las tensiones bilaterales empeoraron después de que Zelenski criticara a Washington por permitir la "exportación de diésel ruso".

Ante esto, Trump respondió que su homólogo “no sabe de qué está hablando”. Sosteniendo que “es hora de que alguien más negocie en nombre de Ucrania”, la Casa Blanca busca cambiar por completo la vía diplomática para manejar el conflicto de forma distinta y exigir un nuevo interlocutor por parte de Kiev, según señalan analistas en medios internacionales.

*Con información de EFE